Fvg Orchestra, concerto per i Santi Patroni di Udine Ermacora e Fortunato

Domenica 12 luglio, alle 21, in piazza del Duomo, a Udine, è in programma il Concerto per i Santi Patroni di Udine Ermacora e Fortunato. Il Comune di Udine, in collaborazione con l'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia all'interno del progetto Interreg Italia-Austria 2014/2020 "Look Up: la riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero in montagna", ha organizzato l'evento omaggio fortemente voluto dal sindaco Pietro Fontanini e curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Nelle intenzioni degli organizzatori sarà un'occasione per ricordare, in musica, le radici culturali e religiose del Friuli e di una città come Udine che spesso vengono dimenticate.



Protagonista della serata la Fvg Orchestra, nuova compagine orchestrale che si sta imponendo per la qualità e freschezza delle esecuzioni. Il programma sarà inizialmente fortemente legato alla storia udinese grazie all’esecuzione di un brano del tardo romantico Leonardo Marzona, celebre ecclesiastico e compositore, di cui verrà eseguita la Sinfonia “Per la Nobil Società Apollinea”, e di Bartolomeo Cordans, uno dei più importanti compositori friulani del Settecento, il cui brano “Regina Coeli” per Soprano e Archi vedrà come solista la celebre soprano Annamaria Dell’Oste. Concluderà la serata sotto le stelle un brano quanto mai sereno e di buon auspicio per il futuro, ma anche un omaggio nell’anniversario dei 250 anni dalla nascita, di Ludwig van Beethoven. Verrà proposta l’immortale VI Sinfonia, la Pastorale, diretta dal Maestro codroipese Paolo Paroni.



L’ingresso sarà gratuito ma regolato dalle norme anti Covid 19, sarà, perciò, obbligatoria la prenotazione sul sitofino ad esaurimento posti.