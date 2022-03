Fvg Orchestra e Richard Galliano in concerto a Sacile

Consueto appuntamento con la musica nel cartellone teatrale di Sacile, promosso da Circuito ERT e amministrazione comunale. Sabato 19 marzo alle 21 sulle assi del Teatro Zancanaro salirà la FVG Orchestra diretta dal M° Paolo Paroni con un ospite davvero d’eccezione, il virtuoso della fisarmonica e del bandoneón Richard Galliano. In programma ci sono musiche di Aaron Copland, Astor Piazzolla e dello stesso Galliano.



La serata inizierà con la suite Appalachian Spring del compositore americano Aaron Copland, preseguirà con Opale Concerto di Galliano, Oblivion di Piazzolla, La Valse à Margaux di Galliano, Aconcagua di Piazzolla e si concluderà con Tango Pour Claude di Galliano.

La scelta delle musiche di Piazzolla non è casuale. L’incontro tra Richard Galliano e il compositore argentino avvenne nel 1980. Piazzolla consigliò al giovane collega di creare un nuovo stile francese, la New Musette, così come egli aveva creato il Nuevo Tango argentino. Richard Galliano aveva iniziato a studiare pianoforte e fisarmonica con il padre Lucien, fisarmonicista e maestro, all’età di 4 anni. In seguito aveva studiato armonia, contrappunto e trombone al Conservatorio di Nizza, diretto dal famoso Pierre Cochereau. Nel 1975 incontrò a Parigi Claude Nougaro e dalla loro stretta collaborazione nacquero canzoni che sono entrare a far parte del patrimonio della canzone francese (Allée des Brouillards, Des Voiliers, Vie Violence).



Ha pubblicato più di 50 album e ha lavorato con numerosi artisti di fama tra i quali ChetBaker, Eddy Louis, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg. I suoi lavori più recenti sono Omaggio a Michel Legrand, dedicato all’amico compositore, pianista e direttore d’orchestra scomparso nel 2019, The Tokio Concert (2019), Valse(s) (2020) e Richard Galliano Piazzolla Forever (2021). Nel 2020 ha festeggiato i 50 anni di carriera con una tournée che lo ha visto suonare in oltre 15 paesi.Come detto, a dirigere la FVG Orchestra ci sarà Paolo Paroni, Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, ha lavorato con orchestre e teatri lirici di rilevanza internazionale. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alle più moderne opere contemporanee ed ha al suo attivo oltre 70 prime assolute tra esecuzioni e registrazioni. Stimato per la sua programmazione originale e l’abbattimento delle barriere tra diversi generi, ha collaborato con artisti internazionali di ogni estrazione stilistica e culturale.