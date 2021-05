Fvg Orchestra i Comune di Udine e Tolmezzo nuovi soci

Giovedì 6 maggio a Palmanova, si è tenuta l’assemblea dei soci della FVG Orchestra in cui il Presidente Paolo Petiziol dopo aver rivolto un plauso al Direttore Artistico e a tutto lo staff per il lavoro svolto in un periodo non semplice e per la ricca programmazione 2021, ha sottolineato le numerose sinergie costruite dalla FVG Orchestra con enti e istituzioni del territorio, e la presenza sempre più capillare dell’orchestra in tutta la Regione FVG.

È stato dato il benvenuto ai due nuovi soci: il Comune di Tolmezzo e il Comune di Udine.



Il Sindaco Fontanini si è dichiarato particolarmente soddisfatto dell’adesione del Comune di Udine, che ha visto l’approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale. “La FVG Orchestra sarà sempre più presente all’interno dell’offerta culturale e musicale della città e in particolare sempre più stretti saranno i rapporti con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine”, queste le parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot. L’orchestra anche quest’estate sarà presente all’interno del cartellone di Estate in città e riproporrà a luglio il concerto per i Santi Patroni di Udine, che ha visto la sua prima edizione nell’estate del 2020.



A rappresentare in assemblea il Comune di Tolmezzo il Sindaco Francesco Brollo, che ricorda come questa sia “una orchestra speciale come la nostra Regione”, non mancando di sottolineare che “l’anno scorso esordì a Illegio, dove tornerà quest’anno per l’apertura della mostra d’arte e all’interno di Carniarmonie”.La FVG Orchestra, dopo una pausa forzata dagli eventi pandemici, riinizia infatti la propria attività domenica 16 maggio a Illegio, in occasione dell’inaugurazione della mostra quest’anno intitolata Cambiare.In programma il Concerto per Pianoforte e Orchestra n° 1, op. 11 di F. Chopin. Ospite al pianoforte il giovane talento pluripremiato Elia Cecino, dirigerà la FVG Orchestra il M° Paolo Paroni.