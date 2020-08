Fvg protagonista al Trento Film Festival

Si accendono i riflettori sul 68esimo Trento Film Festival, la più longeva manifestazione internazionale sul cinema e le culture di montagna che, dal 1952, non hai smesso di esplorare i temi dell’alpinismo, dell’avventura, dell’esplorazione, ma anche del rapporto tra uomo e natura e dello sviluppo delle “terre alte”.

Spostato dall’abituale settimana primaverile, il festival prende il via ufficialmente il 27 agosto con la proiezione speciale di Paradise, una nuova vita del regista triestino Davide Del Degan. Unico lungometraggio di finzione in selezione, narra una tragicomica vicenda ambientata tra le gelide montagne friulane, dove viene spedito Calogero, testimone di giustizia siciliano sotto protezione. La commedia sarà proiettata giovedì 27 agosto alle 21.30 (Super Cinema Vittoria) alla presenza del regista; il film sarà distribuito nelle sale da Fandango, e non sarà, quindi, presente nella versione online del festival.

Presentato al pubblico festivaliero e sulla piattaforma online, invece, l’esordio nel lungometraggio del friulano Stefano Giacomuzzi con Sotto le stelle fredde (sezione “Terre Alte”), omaggio alla dura vita pastorale tra le montagne della Carnia, dall'afflato universale in un rigoroso bianco e nero. Ambientato in Carnia, il film è il riflesso di una realtà più ampia e un espediente per parlare della vita dell’uomo, del suo rapporto con gli animali, la natura e con il tempo. Come ne ha scritto Franco Piavoli, si tratta di "un film che essenzialmente si affida alle immagini e al suono, ove appunto anche le parole sono suoni e musica della vita e del tempo che scorre ininterrottamente". Girato in friulano, per volontà dell'autore il film viene presentato senza sottotitoli il 2 settembre alle 16.30 al Super Cinema Vittoria e online dal 3 settembre sulla piattaforma online.trentofestival.it

Non solo cinema. Il Fvg sarà protagonista alla manifestazione trentina con l’appuntamento Josko Gravner il contadino. Dal Collio alla Georgia e ritorno: riflessioni su vino e territorio. Sabato 29 agosto, nel cortile della Cantina Martinelli di Mezzocorona, dialogando con Fabio Giavedoni di Slow Wine, il vignaiolo di Oslavia racconterà la sua scoperta della vinificazione nelle grandi anfore di terracotta, tipiche della tradizione georgiana, e di come ha trovato in esse il contenitore ideale per il suo vino. L’appuntamento, in collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino, si inserisce nel programma di “Destinazione Georgia”, paese ospite di questa edizione del festival.

Dalla tradizione al futuro. Il saggista e agroeconomista Andrea Segrè firma con la ricercatrice Ilaria Pertot il progetto … E poi? Visioni di futuro. Come sarà il mondo dopo l’emergenza: visioni di futuro dal basso. Appuntamento venerdì 28 agosto alle 19 al Teatro Capovolto (Piazza Cesare Battisti, Trento) e live sui canali facebook e youtube @trentofestival. Il concept del progetto sarà presentato in dialogo con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta. I lettori potranno scrivere il finale di un racconto ambientato in un ghiacciaio, prima tappa per il più grande esperimento di crowdforesight mai tentato prima d’ora. Il racconto “A che ora è la fine del mondo? Scivolando verso il futuro” sarà presentato a pordenonelegge il 20 settembre.

La temperatura del globo si alza, i ghiacciai si sciolgono, la montagna si spopola, la biodiversità diminuisce. Questo era ciò che dicevamo prima dell’emergenza covid-19. Ora sembra che tutto possa cambiare. Task force ed esperti sono stati attivati per dirci come dovrà essere il futuro. Ma lo vivremo noi: perché nessuno chiede il nostro parere? Attraverso un approccio invertito e metodi di artificial intelligence possiamo disegnare il nostro futuro, a cominciare dalla montagna. Un progetto di Andrea Segrè, ordinario di Politica agraria internazionale e comparata - Università Alma Mater Studiorum Bologna, fondatore Last Minute Market e campagna Spreco Zero, e di Ilaria Pertot, ordinario di Patologia vegetale - Università di Trento/Fondazione Edmund Mach con il supporto di un Comitato scientifico di esperti internazionali. (In allegato la cartella stampa di presentazione del progetto).

