Gaetano Valli e la musica di Chat a Tavagnacco

I Mercoledì Musicali del Comune di Tavagnacco sono giunti al quarto appuntamento, mercoledì 12 agosto alle ore 21.00, con l’esibizione del trio Tre Per Chet formato dai musicisti Gaetano Valli alla chitarra classica, acustica e semiacustica, Fulvio Sigurtà alla tromba e flicorno e Riccardo Fioravanti al contrabbasso.

Una serata dedicata alla figura di Chet Baker: il progetto Thirty Years racconta il lato malinconico ed introspettivo del trombettista, cantante e compositore scomparso nel maggio del 1988.

Il gruppo si chiama Tre per Chet e il titolo del cd si limita a ricordare che sono passati tre decenni da quando il leggendario trombettista morì ad Amsterdam e venne prodotto un bellissimo CD per l’etichetta Artesuono di Stefano Amerio nel 2018. A vent’anni da un primo omaggio a Chet, adesso Valli riscontra nell’ultima fase della sua musica, quando cioè la tecnica si era fatta molto meno brillante, un sovrappiù di poesia e una più profonda introspezione. Sicché recupera la formula tromba-chitarra-contrabbasso con la quale Chet si era più sbilanciato nell’indagine su sè stesso. Il trio grazie all’esperienza dei tre musicisti e alla sapiente regia e musicalità di Gaetano Valli ha l’accortezza di evitare l’imitazione, puntando invece sulla precisione, sull’importanza delle pause e delle armonie e sul senso del dialogo, indispensabili in una musica così votata al raccoglimento, senza dimenticare però l’intensità quando serve. I pezzi sono ripresi dalla discografia di Chet Baker, ma speriamo di poter ascoltare anche qualche brano originale del leader del gruppo.



Il concerto si svolge presso l’area festeggiamenti del Comune di Tavagnacco.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoriawww.simularte.it