Gegè Telesforo e Triosence con Paolo Fresu

Oggi, sabato 30 aprile si celebra in tutto il mondo l'International Jazz day, giornata dichiarata dall'Unesco “per evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutti gli angoli del globo”. Quale occasione migliore, dunque, se non questa per annunciare due grandi nomi che approderanno a Udine questa estate ospiti della quarta edizione di More Than Jazz, il festival come sempre organizzato da Simularte in programma a Udine e in altri 7 comuni della regione dal 5 giugno al 25 agosto.



Parliamo di Gegè Telesforo, in piazza Libertà a Udine il 7 luglio con l'EU New Gen 5et e di Triosence insieme con Paolo Fresu in concerto nella stessa piazza l'1 agosto. Due anticipazioni che rendono già di per sé stesse l'idea di quanto sarà ricco il cartellone del festival che anche quest'anno punta a trasformare il cuore di Udine in un unico grande salotto all'insegna della musica e della socialità.



Jazz in vetrina



Le anticipazioni

Per rendere omaggio all'International Jazz Day e, contemporaneamente, annunciare la conferma della quarta edizione del festival, Simularte, in collaborazione con Confcommercio e il centro commerciale naturale Udine Idea, hanno allestito numerosi esercizi commerciali del centro storico e dei quartieri del capoluogo friulano con un totem che annuncia l'imminente avvio della rassegna."La collaborazione con Simularte – tiene a commentare l'assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Cigolot – consentirà anche quest'anno di portare in città non solo artisti di qualità e spessore internazionale, ma anche di proporre una rassegna jazzistica fresca e coinvolgente capace di dare spazio ai tanti talenti nati e cresciuti in Friuli e già famosi e apprezzati a livello nazionale e non solo".Come anticipato, tra le tante sorprese per la nuova edizione di More Than Jazz, ci saranno anche due grandissimi nomi del panorama jazzistico internazionale.Jazz Vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, Ambasciatore Unicef. GeGé Telesforo ha attraversato 40 anni di storia della radio e tv con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza.A Udine Telesforo non solo sarà in piazza Libertà con l'EU New Gen 5et il 7 luglio, ma verrà realizzata una produzione ad hoc con 4 ragazzi selezionati da università della musica europee, partner del progetto. Grazie alle collaborazioni europee avviate nel 2021, infatti sono stati selezionati 4 giovani studenti di altrettante città europee, Berna, Graz, Roma e Trieste, che avranno l’opportunità di convivere in residenza artistica in regione per tre giorni di produzione ed esibirsi nel concerto finale sul principale palco della rassegna insieme con Gegè.Circa un mese dopo, precisamente il primo agosto, arriverà a Udine un altro grande nome, il leggendario trombettista Paolo Fresu, che ha collaborato come special guest all'ultimo album, “Giulia”, per Sony Music, del trio tedesco-cubano Triosence composto da Bernhard Schüler (piano), Omar Rodriguez Calvo (basso) e Tobias Schulte (batteria).Non resta dunque che attendere la presentazione ufficiale di More Than Jazz per conoscere nel dettaglio il programma dei 15 concerti in cartellone. Informazioni su www.morethanjazz.it