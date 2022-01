Gennaio live all’insegna della donna

Da gennaio, l’Associazione Musicisti Tre Venezie organizza una nuova serie di concerti ‘gustosi’, al Befed di Tavagnacco, partendo da quattro appuntamenti con le donne in primo piano. Venerdì 7 gennaio si partirà dal live dinamico e dal sapore vintage di The Crunchy Candies, che affondano le sue radici nelle tradizioni musicali italiana e americana dagli Anni ‘30 ai ‘50. Sette giorni dopo, musica tradizionale e d’autore dall’America Latina con Eleonora Sensidoni & Yerba Project, il 21 Rosarubra, un progetto incentrato sulla canzone d’autore e chiusura il 28 gennaio con Barbara Errico & the Short Sleepers e il rodato show I sing the blues.