Giais on the rock si tinge di emozioni e diventa Feel Festival 2021, in un format tutto nuovo. Concerti “distribuiti” e band ricercate per una programmazione che durerà fino a settembre. Il festival, organizzato con il sostegno della Regione FVG, di Fondazione Friuli e del Comune di Aviano.

Il primissimo appuntamento è domenica 18 luglio, con Gian Maria Accusani (leader dei Prozac+ e dei Sick Tamburo) al Parco di San Floriano, dalle 17:00. (Ingresso gratuito)



Il weekend del 24 e 25 a Giais si tingerà di rock, indie, alternativa, vinili e cumbia: il sabato si chiuderà con i Ministri, band di punta della scena indie-rock alternativa italiana, che si arriverà in esclusiva in Friuli; con loro Le Endrigo ed il djset finale di Antares Color. (Ingresso a 5 euro+d.p.)

Il 25 luglio arriveranno i Cacao Mental ed Espana Circo Este, per una serata all’insegna della cumbia e dell’indierock alternativo (Ingresso Gratuito)



Il 29 agosto a Piancavallo un’altra domenica con due realtà alternative tra le più esplosive della scena italiana: Generic Animal e Vipra; che si alterneranno sul palco di Piancavallo, in piazza, nel tardo pomeriggio di una domenica agostana.