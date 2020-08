Giancarlo Giannini, da Spilimbergo alla Walk of Fame

Tra proiezioni dei film in concorso, incontri con fotografi, autori della fotografia, registi e attori, si avvia a conclusione nella serata di sabato 29 agosto il festival che celebra gli Autori della Fotografia del nostro cinema, Le Giornate della Luce, ideato da Gloria De Antoni che lo conduce con Donato Guerra, che ha tenuto banco a Spilimbergo e in numerose altre località del pordenonese negli ultimi dieci giorni.



A suggellare l’edizione del festival che racconta il cinema italiano contemporaneo attraverso chi ne cattura e firma la luce, l’attribuzione del premio Il Quarzo di Spilimbergo-Light Award - opera in mosaico realizzato dalla Friul Mosaic, cui si affianca il Quarzo del pubblico - assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione. Capitanata dalla regista, sceneggiatrice e scrittrice Cristina Comencini, la giuria riunisce i critici cinematografici Oreste De Fornari, Alberto Crespi e Mario Sesti, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e l’operatrice di settore Cristina Sain, che sceglieranno il vincitore all’interno della terna composta da Nicolaj Brüel per il film di Matteo Garrone “Pinocchio”, Alessandro Abate e Francesco di Giacomo per “Martin Eden” di Pietro Marcello e Vladan Radovic per “Il traditore” di Marco Bellocchio.



A suggellare il festival e proclamare il miglior autore della fotografia di questa edizione è atteso per il gran finale (Cinema Miotto ore 21.00),ma amatissimo anche all’estero - tanto chela strada di Hollywood dedicata ai grandi del cinema mondiale - che al festival regalerà anche un appassionato: "Sono il secondo attore italiano a riceverlo dopo Rodolfo Valentino, con Anna Magnani, Sophia Loren e Gina Lollobrigida", ha recentemente commentato l’attore. Giancarlo Giannini racconta di essere stato amato in America a volte "più che in Italia"."I primi film hollywoodiani li ho girati da noi. Nel ’68 per '', con, ero l’unico italiano: lo girammo a Taranto", ha raccontato l'attore, anche ricordando il suo incontro concon il quale girò, nel 1989, '': "Lo conobbi a una cena anni prima, aveva visto '' e mi voleva per '' nel ruolo con cuiha vinto l'Oscar, ma ero impegnato con Visconti. Mi disse 'ma fai spostare il film', come se io avessi quel potere". Ha raccontato ancora Giannini di non aver mai pensato di trasferirsi in America perché "mi piace il mio paese e a Hollywood ti offrono ruoli da italiano". Giannini ha rivelato in una recente intervista che nella sua casa di campagna conserva "la lettera dispiaciuta di Spielberg quando ho detto no, i complimenti dimi mandava la sera sulle riprese, le foto di. Ma le conservo senza enfasi, le cose si fanno e si dimenticano".Nel corso della serata anche il ricordo che, la ragazza di Spilimbergo vittima di femminicidio, di cui ricorrono quattro anni dalla tragica morte: sarà. Spazio poi nuovamente al cinema e agli aneddoti che hanno legato Giannini a Monicelli, con cui ha girato ben quattro film:, 1978;, 1979;, 1988;, 1990. E proprio quest’ultimo sarà proiettato a conclusione di serata.