Gimmi & i Ricordi e spettacolo pirotecnico sul Lago di Barcis

Sabato 21 agosto, dalle 20.30, festa con musica e fuochi d'artificio, in piazza Lungolago a Barcis. L' Associazione Pro Barcis, il Comune di Barcis, l'Unione Nazionale Pro Loco e Ortoteatro organizzano una serata musicale con l’Orchestra “Gimmi & i Ricordi”.



A seguire, alle ore 23, è in programma lo spettacolo Pirotecnico sul Lago di Barcis. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.