Gio & Leo Acoustic Experience al Tiare

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 22 aprile, a partire dalle 19.30, appuntamento con “Gio & Leo Acoustic Experience”, duo acustico composto da Giorgia Colleluori alla voce e Leonardo Duranti alla chitarra per un’esperienza a 360°, fatta per divertirsi e far divertire in un ambiente magico come quello della musica acustica.



La scaletta proposta comprende i più grandi classici di tutti i generi musicali riarrangiati in chiave artistica e acustica: dal Pop al Rock passando per il Blues per arrivare fino al Jazz. Un viaggio intimo rappresentato da una voce ed una chitarra.



I due hanno all’attivo centinaia di concerti in giro per l’Italia e non solo (Europa, Giappone, Australia, …). Giorgia Colleluori, cantante della rock band IT’sALIE, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Alice Cooper, Ian Gillan, Thin Lizzy, Status Quo e molti altri. Leonardo Duranti dopo l’apertura del concerto degli Editors al rinomato No Borders Music Festival fonda il suo progetto solista “Duranti” con il quale pubblica diversi singoli riscuotendo grande successo anche dalla critica. Entrambi attualmente stanno lavorando alle imminenti release dei propri progetti artistici



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass base, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.