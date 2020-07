Giorgia Angiuli e Ludovica Pagani al Cantera

Nell’ambito della programmazione del sabato in Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste), il Castigo propone, sabato 1 agosto, dalle 18.00 alle 24.00, l’esibizione live di un ospite dallo stile unico e personalissimo: Giorgia Angiuli, musicista, compositrice e polistrumentista di formazione classica, capace di giocare con gli strumenti e di far suonare i giocattoli.



Mentre per “Shout”, il sabato notte più divertente e coinvolgente della riviera triestina, il Cantera ospita uno dei personaggi televisivi, influencer e performer più amati del momento: Ludovica Pagani sarà al Cantera Café, dalle 23.00 alle 04.00.



Nata in Puglia, Giorgia Angiuli ha sviluppato un forte interesse per la musica elettronica e ha iniziato a sperimentare tecniche innovative dal vivo. Il progetto solista di Giorgia Angiuli si muove stilisticamente tra pop, techno e house. Giorgia usa la sua voce per creare una dimensione sognante amplificata dall’uso di strumenti giocattolo unici. Durante il suo set combina tastiere, drum pad e theremin con i suoni di un flauto giocattolo, sax, trombe e molti altri giocattoli. Mescolando tutti questi campioni e loop, crea un groove vibrante ed energico che incendia la pista.



Dal 2013 a oggi Giorgia ha raccolto un grande successo grazie alle sue numerose uscite con alcune delle più grandi etichette elettroniche come la Stil vor Talent, Crosstown Rebels, Kindisch, la leggendaria label techno KMS di Kevin Saunderson, Harry Klein, Einmusika, Systematic e Suara per citarne alcune. Il suo ultimo lavoro è l’EP “No Body No Pain” uscito nel 2018 su Stil Vor Talent.Nel 2013 ha iniziato il suo progetto solista con una residenza allo storico Tenax Club di Firenze. Da allora ha suonato in alcuni dei club più famosi del mondo tra cui il Berghain a Berlino, l’Output a New York, il Rex, Le Bataclan e Le Showcase a Parigi, The Egg a Londra, il Nox a Madrid, il Privilege di Ibiza, il KaterBlau, il Sisyphos, il Watergate e il Wilde Renate a Berlino, l’Artel Bessonnica a Mosca e molti altri.Giorgia è stata protagonista di tour in Europa, Australia, Sud America e Stati Uniti, conquistando anche il circuito dei festival estivi europei suonando al Aquasella nelle Asturie in Spagna, al Kappa FuturFestival in Italia, al Fusion in Germania, al Pleinvrees ad Amsterdam, al Rock’n Solex Festival a Rennes, al Audioriver a Plock, al Sueno Open Air ad Aix En Provence, al Zurigo Open Air a Zurigo, al Plages Electroniques a Cannes e l’Amnesia a Ibiza.Ludovica Pagani nasce a Bergamo il 25/06/1995. Si diploma al Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico e successivamente intraprende il percorso di studi che la porta alla laurea in management a Milano.Nel 2016 ha iniziato la sua attività di influencer: ad oggi conta oltre 2,5 milioni di fan su Instagram. Ha condotto la web serie “We love shopping” e ha co-condotto Milanonow, programma trasmesso da Telelombardia. Nel 2017 co-conduce il programma sportivo “Gokarty” su Sport Italia. Nello tesso anno è stata più volte inviata nel programma “Quelli che il Calcio” (Rai2). Nel maggio 2018 nasce il suo canale YouTube che vanta oltre 40 milioni di visualizzazioni con 250.000 iscritti. Sempre nel 2018 esce il suo primo libro, “Semplicemente Ludovica”, edito Mondadori. Nel 2019 ha preso parte a una fiction per Rai “Riccione” e ad una serie TV su MTV “Involontaria”. In settembre ha iniziato un programma radiofonico “Versus” su Rds next. A Novembre è uscito il suo calendario su Chi e TV Sorrisi e Canzoni con sold out e ristampa. Durante il lockdown ha presentato un programma su Sport Italia “Fuori dal balcone” con interviste a sportivi e personaggi dello spettacolo.