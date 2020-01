Giorgio Pacorig e Walter Sguazzin a Muzzana del Turgnano

Un’idea semplice: invitare il pubblico ad assistere alla performance di due grandi artisti, come se si trovassero all’interno di una sala prove. Sabato 25 gennaio, alle ore 11.00, presso gli spazi di Soul Coworking Servizi a Muzzana del Turgnano, Giorgio Pacorig, più che noto artista dell’improvvisazione jazz e Walter Sguazzin, uno dei caposaldi della musica elettronica in Italia, sveleranno le loro intuizioni musicali a tutti quelli che vorranno essere presenti.



Il titolo dell’appuntamento è proprio “Laboratorio live a basso impatto tra elettrico ed elettronico” e sarà inoltre accompagnato dalla degustazione di prodotti enogastronomici della zona, gentilmente concessi dall’Azienda agricola Ghenda di Marano Lagunare e da tranci gourmet “Antichi Grani” di Gioroldo’s Pizza di Flambro. Il pubblico potrà interagire con gli artisti con domande e richieste, per creare una sorta di interazione unica fra pubblico e musicisti.



Soul Coworking da tempo si muove nell’ambito della programmazione musicale e della presentazione di alti prodotti enogastronomici del territorio. Sarà anche l’occasione per presentare nuovi sviluppi imprenditoriali e programmatici verso l’estate di quest’anno. L’appuntamento, irrinunciabile, è quindi per sabato 25 gennaio: dalle 11.00 immancabile l’ascolto di nuove sonorità abbinate al gusto. In via degli Orti 13 a Muzzana del Turgnano, ingresso lato cimitero.



Foto Luca A. d'Agostino/Phocus Agency © 2020