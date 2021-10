Andrea Jonasson, Carlo Simoni, Ariella Reggio, Sara Alzetta sono i protagonisti dell’incontro intitolato “Giorgio Strehler: da Trieste alla conquista del Teatro” - a cura di Moni Ovadia che lo conduce assieme a Roberto Canziani - in programma alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti lunedì 25 ottobre alle ore 17.30.

L’ingresso è libero con prenotazione consigliata sulla piattaforma eventbrite (il link - https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giorgio-strehler-da-trieste-alla-conquista-del-teatro-192345670077) cui si accede anche dal sito www.ilrossetti.it.

Dallo stesso giorno gli spazi del Politeama Rossetti saranno abitati da una mostra e da installazioni che evocheranno il grande regista triestino, di cui ricorre il centenario della nascita proprio nel 2021.



Entrambe le iniziative si inseriscono nel progetto promosso dal Comune di Trieste “TSxGS” per ricordare Giorgio Strehler nel centenario della sua nascita avvenuta nel 1921 proprio a Trieste.



L’incontro “Giorgio Strehler: da Trieste alla conquista del Teatro” realizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e condotto da Moni Ovadia e Roberto Canziani, guarda a Giorgio Strehler - artista che ha trasformato gli orizzonti del teatro italiano ed europeo - attraverso gli occhi di alcune persone di teatro che per aver lavorato assieme a lui o per altre ragioni, hanno avuto la fortuna di conoscerlo. A loro modo richiameranno Giorgio Strehler perché il suo magistero continui ad ispirare il teatro e il mondo.La storica sala teatrale del Politeama Rossetti - 1500 posti e un pubblico colto e consapevole - ha ospitato numerose creazioni teatrali firmate Strehler. Non è dunque un caso che siano stati scelti i suoi spazi per ospitare una mostra che nel foyer esibirà locandine, fotografie e documenti, testimoni delle diverse occasioni di incontro tra gli allestimenti del regista e il pubblico triestino. Oltre a questo il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia prevede un sorprendente allestimento della sala e degli spazi attigui intitolato “I Piccoli per il fondatore del Piccolo”, dove i Piccoli sono proprio quelle marionette di Vittorio Podrecca, che fanno parte del patrimonio artistico tutelato dallo Stabile regionale. Saranno loro a rammentare al pubblico che nel 2021 cade l'anniversario della nascita del fondatore del Piccolo Teatro di Milano. Non con uno spettacolo, però. Si tratterà di un'installazione site- specific a sorpresa, curata dagli artisti Barbara della Polla e Ennio Guerrato, che lascerà nel ricordo degli spettatori contemporanei una vivida memoria del regista e si potrà vedere prima e negli intervalli degli spettacoli in programma allo Stabile regionale, fino alla fine dell’anno del centenario.Nato a Barcola il 14 agosto 1921 Giorgio Strehler è uno dei massimi registi europei del Novecento. Strehler vive a Trieste la sua infanzia, per poi trasferirsi con la madre a Milano, dove si forma nella prestigiosa Accademia dei Filodrammatici. Nel 1947, assieme a Paolo Grassi e Nina Vinchi, fonda il Piccolo Teatro di Milano, pietra miliare nella storia del teatro italiano ed europeo, ove ha sviluppato quasi per intero la propria carriera.Informazioni alla Biglietteria del Politeama Rossetti e negli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it (da cui si accede alla piattaforma eventbrite per la consigliata prenotazione). È possibile accedere al teatro solo ai possessori di green pass valido. Informazioni al numero del Teatro 040.3593511.