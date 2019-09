'Giornata della chitarra' al Conservatorio di Udine

Il Conservatorio di Musica “Jacopo Tomadini” apre il nuovo cartellone dei Concerti e Conferenze del Conservatorio, progettato per i mesi di settembre e ottobre, con un originale evento dedicato alla chitarra che interesserà l'intera giornata di venerdì prossimo, 6 settembre. La sala Vivaldi del Conservatorio accoglierà per due ore gli iscritti alla giornata di approfondimento a partire dalle ore 10.30, con la presentazione, la prova e l'ascolto in sala degli strumenti del liutaio Martin Suk, proveniente dalla Repubblica Ceca. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il prof. Mauro Tonolli, concertista e docente di Rovereto (TN), coordinerà un seminario-laboratorio sui sistemi e le tecniche di amplificazione della chitarra classica, tematica di stimolante interesse per il musicista contemporaneo nelle sue implicazioni acustiche e interpretative.

Il cartellone dei Concerti e Conferenze del Conservatorio di Udine si avvale del consueto, prezioso sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione Friuli.