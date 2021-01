Giornata della Memoria, a Monfalcone 'Destinatario sconosciuto'

Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto.



Mercoledì 27 gennaio, alle 12, sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi, è di scena Destinatario sconosciuto, rappresentazione a cura dell’Associazione Teatrale La Stropula, ispirata all’omonimo romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor.



Scrive Moni Ovadia: “La memoria serve per il presente e il futuro. Riflettete: se vi cancellassero la memoria e vi domandassero chi siete... Non sareste in grado di rispondere. La memoria è un progetto per edificare la società che vogliamo, altrimenti dobbiamo subire la società che altri vogliono per noi. Chi è padrone della storia o della memoria è padrone del mondo”.