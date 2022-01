Giornata della Memoria al cinema con 'Il Senso di Hitler'

Il Circuito UCI Cinemas di Fiume Veneto e Villesse commemora le vittime dell'Olocausto con la rassegna Giornata della Memoria, il 27 e 28 gennaio e dal 31 gennaio al 2 febbraio l’appuntamento è con Il Senso di Hitler, il lungometraggio distribuito da Wanted e tratto dal libro mai pubblicato in Italia “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner (1978), volto a smantellare i miti e le idee comuni su Hitler e la sua ascesa al potere. Critici e storici rispondono a una domanda fortemente attuale: Hitler continuerà a essere sempre più influente per le nuove generazioni?



Girato in nove Paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società. Il documentario, analizzando diversi aspetti, esplora i vari modi in cui la tossicità di Hitler ha continuato a diffondersi dopo la sua morte attraverso le pagine di storia, i social media, il cinema, l’arte e la politica contemporanea.



La rassegna proseguirà dal 3 al 9 febbraio con Jojo Rabbit, il film di Taika Waititi, vincitore dell’Oscar alla Migliore sceneggiatura non originale nel 2020, che racconta il nazismo dal punto di vista di un giovane seguace, e dal 10 al 16 febbraio con La Signora dello Zoo di Varsavia, il film diretto da Niki Caro e interpretato da Jessica Chastain che racconta la storia di una donna pronta a vedere il buono nel genere umano anche in un’epoca di odio e distruzione.