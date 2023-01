Giornata della Memoria al Tartini

Anche il Conservatorio Tartini celebra la Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio: proprio nello storico Palazzo Rittmeyer si consumava, nell’aprile 1944, il tragico eccidio di via Ghega, con la strage di 51 civili da parte delle truppe di occupazione nazista di Trieste.

Un ricordo ancora vivo, e una sensibilità sempre accesa per le ragioni della Memoria ispirano quindi l’evento musicale in programma domani alle 18, nell’Aula Magna del Tartini: un concerto affidato agli studenti della classe di Interpretazione Scenica di Rosalba Trevisan, che alterneranno le loro letture all’esecuzione di brani per arpa eseguiti dal Chromatic Harp Ensemble formatosi nella classe di Nicoletta Sanzin.

Composto da Marija Basta, Myriam Genito e Anna Talbot, Chromatic Harp Ensemble è nato dall’idea di condividere e aprofondire le esperienze del percorso di studi al Conservatorio. Le componenti si sono distinte in concorsi internazionali in Italia e all’estero e hanno tenuto concerti da soliste e in Ensemble cameristici in molte sedi e festival in Italia. Si sono anche esibite con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio in molti concerti e nelle file dell’Orchestra CEMAN, che riunisce i migliori studenti delle Accademie dell’est Europa.

L’evento di domani si aprirà con una lirica nota di Giuseppe Ungaretti, “S. Martino del Carso”, composta nel 1916 e inclusa ne Il Porto Sepolto, la primissima raccolta dell’artista. Versi che riportano ai 28 anni di Ungaretti e all’esperienza come soldato semplice sul fronte di trincea nel Carso. La leggerà la studentessa Tamara Mirzoyan, seguirà l’esecuzione di Rhyme and Treason (1994), di Mark Elliot. A seguire gli studenti Giacomo Seguglia e Manuel Sedmak leggeranno Destinatario Sconosciuto di K. K. Tayilor, mentre il Chromatic Harp Ensemble eseguirà La Ragazza (1941), di Bernard Andrés. Infine Tamara Mirzoyan leggerà "Salve", di Paruyr Sevak L’ingresso al concerto è libero, info e prenotazioni Conservatorio Tartini tel. 040 6724911. www.conts.it.