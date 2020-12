Giornata mondiale dei diritti umani: proiezione speciale di Nour

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani del 10 dicembre, #iorestoinSALA presenta, solo per quella giornata, Nour, l'intenso film di Maurizio Zaccaro presentato al 37° Torino Film Festival e distribuito da Vision Distribution, sull'impegno e l'azione umanitaria di Pietro Bartolo, ora europarlamentare ma soprattutto medico di Lampedusa.



Medico figlio di pescatori, Bartolo - interpretato nel film da Sergio Castellito - ha devoluto la propria vita al soccorso dei migranti che sbarcano sull'isola. Il mondo ha conosciuto la sua storia grazie al bellissimo Fuocoammare di Gianfranco Rosi.



Rispetto al film di Rosi, Zaccaro sceglie uno sguardo più intimo, raccogliendo i ricordi d'infanzia, il padre pescatore, la finta estrazione con i biglietti per decidere quale dei sei figli sarebbe andato all'università (su tutti i biglietti il padre aveva scritto il suo nome), e tanti altri dettagli del suo crescere e farsi uomo a Lampedusa.



"Ho vissuto quasi tutta la vita a Lampedusa, la mia isola, che mi manca tantissimo. Come il mare e la mia famiglia allargata. Guardando il film ho ripensato ai miei dubbi, alle volte in cui, di fronte al corpo di un bambino morto in mare, pensavo di non farcela. Quante volte, in trent'anni, mi sono chiesto se avrei potuto fare di più. Ma mi è anche sembrato di aver fatto bene e sono orgoglioso".



Il film sarà accompagnato, giovedì 10 dicembre alle ore 20.30, da un incontro con lo stesso Pietro Bartolo e con Raffaella Lebano di ActionAid Italia. Modera, per #iorestoinSALA, Federico Babini dello Spazio Alfieri di Firenze.



L’incontro sarà come di consueto visibile sulle pagine Facebook di ognuna delle oltre 50 sale italiane che aderiscono al circuito www.iorestoinsala.it.