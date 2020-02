Giornate del Cinema muto alla Ca’ Foscari di Venezia

Saranno le Giornate del Cinema Muto di Pordenone a chiudere, mercoledì 12 febbraio alle 20.45 al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, la due giorni veneziana sul cinema e i festival “Reframing Film Festivals: Histories, Economies, Cultures”, convegno organizzato dal Dottorato internazionale in ‘Storia delle arti’ e dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia insieme al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

Con il titolo “Carta bianca a…”, la serata – che segue quella a cura del direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera – propone visioni, racconti e approfondimenti con il direttore delle Giornate del Cinema Muto Jay Weissberg in dialogo con Carlo Montanaro, socio fondatore del festival e responsabile delle proiezioni.

A rappresentare la grande varietà di generi che ogni anno trova spazio a Pordenone, si vedranno alcuni cortometraggi italiani, francesi e tedeschi, dal 1906 agli Anni Venti, selezionati da Weissberg e provenienti dall’EYE Filmmuseum di Amsterdam: due panorami a colori di Venezia, un film di danza, un melodramma italiano con la diva Pina Menichelli, un cinegiornale sulla moda e una comica con la ragazzina terribile Léontine dalla sezione delle “Nasty Women”, protagoniste alle Giornate nel 2017 e nel 2019. L’accompagnamento musicale dal vivo è a cura del maestro Giacomo Franzoso. La serata è organizzata in collaborazione con Science Gallery Venice in occasione della mostra ‘Illusion: Nothing is as it seems’.

Il convegno, che avrà una seconda parte in Puglia il 25 e 26 marzo, è una delle prime esperienze di studio e approfondimento sui festival cinematografici (quasi ottomila in tutto il mondo, raddoppiati negli ultimi dieci anni) che si tiene in Italia e coinvolge oltre un centinaio di storici, critici e docenti di cinema da università nazionali ed estere. Le Giornate del Cinema Muto sono al centro anche dell’intervento di Giuliana Muscio dell’Università di Padova e collaboratrice del festival, in programma in mattinata nella sede centrale di Ca’ Foscari nell’ambito della conferenza “Film Festivals: Origins and Histories 1”.