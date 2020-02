Giorno del Ricordo, quando eravamo italiani

Martedì 11 febbraio, nell'Auditorium Venier di Pasian di Prato, Terracrea Teatro porta in scena uno spettacolo che si prefigge di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa

vicenda del confine orientale.



“Come posso raccontare quei giorni terribili ai miei figli, ora mentre hanno negli occhi la pace?Ora posso mostrare loro la casa, le dolci colline, il mare lontano, i miei sogni di bambina, ma della guerra posso raccontare solo qualcosa, non il terrore agghiacciante, la sensazione della morte.Come possono sapere cosa prova un albero allorchè viene sradicato dal suo campo e gettato da parte a morire?”



Queste parole sono di Graziella Fiorentin, nata in Istria e poi, con l’esodo trasferitasi a Padova. Dalle sue parole e da quelle di tanti profughi, dalle lettere di coloro che erano stati costretti a partire a coloro che restavano, dai ricordi di chi ha perso tutto tranne la memoria e la nostalgia feroce per la sua terra, dai documenti che narrano una storia

a lungo dimenticata nasce la nostra lettura spettacolo. Una ricostruzione storica ed emozionale delle vicende che hanno anticipato, accompagnato e seguito la tragedia del popolo istriano.



Lo spettacolo è adatto anche ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.