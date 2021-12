Giovani cantanti in piazza Vittoria a Gorizia

“Alla scoperta di giovani talenti” è il titolo dell’evento musicale che sarà promosso lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 17.00 (in caso di maltempo l’evento si svolgerà venerdì 17 dicembre sempre alle ore 17.00), in piazza Vittoria a Gorizia. Nell’occasione si presenteranno le giovani promesse canore del Dijaški dom – Casa dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Gorizia (dirette dalla cantante Damjana Golavšek), ovvero: Lina Bensa, Anastasia Di Pasquale, Gioia Rozic, Alyssa Mega, Ivana Osojnik Kerševan, Soraja Tratnik e Danej Tavčar. Inoltre, ad arricchire l’evento si presteranno i giovani ballerini del gruppo di danza e il coro del Dijaški dom e il gruppo breakdance Skala V.I.P. di Gabria.



La serata è organizzata dal Dijaški dom – Casa dello studente sloveno “S. Gregorčič” di Gorizia, in collaborazione con il Mladinski center di Gorizia, la scuola di canto Damjana Golavsek, la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo nuovi talenti 2021”) e dal circolo culturale Skala di Gabria, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Unione culturale economica slovena (SKGZ).