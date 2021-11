Giovani per giovani al Teatro Bon

Inizia, domenica 14 alle ore 17.30 presso il Teatro Luigi Bon, 'Giovani per giovani', la rassegna che l’omonima Fondazione dedica ad artisti giovani e giovanissimi, che si presenteranno in tre pomeriggi domenicali di novembre, esplicando sia a giovani studenti che agli adulti quali siano le varie “tappe” per diventare musicisti professionisti. A condurli in questa narrazione la docente di musica da camera Federica Repini, con incursioni nella storia della musica e nei momenti storici, connessi ai brani eseguiti, per poter imparare ad apprezzare e conoscere la musica attraverso i compositori e i loro contesti.



Il programma del primo appuntamento vede l’esibizione di due giovanissimi ensemble formatisi all’interno dei Corsi di musica da camera della Fondazione Luigi Bon. In apertura l’esibizione del duo composto da Damiano Ballarin al clarinetto e Davide Conte al pianoforte (vincitori del Concorso di Palmanova nella loro categoria) che eseguiranno i quattro Fantasiestücke, del compositore danese N. W. Gade e di G. Finzi le cinque bagatelle op. 23.



Nella seconda parte spazio invece allo straordinario duo formato da Yuxuan Jin al violino e Vera Cecino al pianoforte con l’esecuzione della Sonata op. 13 n. 2 di E. Grieg e della Sonatina in sol maggiore di A. Dvořák. Il duo che singolarmente ha già un curriculum notevolissimo ha già suonato in diverse rassegne stupendo pubblico e critica per la freschezza esecutivo e per il talento delle due esecutrici.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, con prenotazione sul sito www.fondazionebon.com.