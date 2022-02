Giovanni Allevi in Castello per 'Udinestate'

Il concerto di Giovanni Allevi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, originariamente previsto per il 1° marzo, viene spostato al prossimo giovedì 11 agosto 2022 al Castello di Udine, a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Nella nuova venue dello spettacolo verranno mantenuti settore e numerazione dei biglietti già acquistati, mentre una nuova disponibilità di tagliandi sarà a breve in vendita sul circuito Ticketone. Il nuovo appuntamento con “Estasi – Piano Solo” di Giovanni Allevi è inserito nella rassegna nel calendario di eventi di “Udinestate”. Tutte le informazioni su www.azalea.it e www.ticketone.it.



Allevi a portare a Udine l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour europeo “Estasi – Live Piano Solo”, tournée che segue l’uscita del suo nuovo album “Estasi”, avvenuta lo scorso 5 novembre. Nel suo nuovo tour europeo il compositore e pianista Giovanni Allevi proporrà live i brani della sua ultima opera musicale, “Estasi”. Attraverso le note del pianoforte, il compositore Giovanni Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza. Le coinvolgenti note del nuovo lavoro del compositore filosofo saranno l’occasione per il pubblico di avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell'estasi, attraverso il tocco inconfondibile del suo pianoforte.