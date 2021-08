Girovagando in Musica fa tappa a Chiusaforte

Alla ricerca di momenti di emozioni e allo stesso tempo delicato, per crearsi una nuova esperienza, di cui in noi rimanga un ricordo positivo: un suggerimento “lontano dai sentieri battuti” con gli itinerari della XXX edizione del Girovagando in Musica, un percorso iniziato il 15 maggio, che ha visto coinvolti paesaggi nascosti e non con un pubblico sempre più partecipe. Girovagando in Musica propone un tuffo nella natura, una 24ore dove la cultura con la bellezza del paesaggio lasceranno un ricordo. Si tratta di tre eventi 'Gustando il Montasio', iniziativa coordinata dal comune di Chiusaforte con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,TurismoFVG,BIM, il Parco Naturale Prealpi Giulie e in collaborazione con RETE BIKE FVG.



Sabato 4 settembre, alle ore 20, a Chiusaforte in Località Alropiano del Montasio; al Rifugio G. Di Brazzà, IL SOLE NERO: percorso in veste classica tra Metal e contaminazioni Con "Il Sole Nero" il Gruppo Caronte propone un repertorio hard rock e metal riletto in veste classica e dedicato in particolare ad artisti come Motorhead, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Alice in Chains e altri, in una location unica.violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce.



Domenica 5, alle 10,30, a Malga Montasio TANGO&VARIAZIONI OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA - nel 100anni dalla nascita. “Il programma prende spunto dal centenario della nascita di Astor Piazzolla e segue un percorso che parte dai miti del tango Carlos Gardel e Astor Piazzolla passando per tanghi celebri di origine non argentina e brani di compositori argentini che non sono tanghi.Un programma con tanghi e variazioni che ci porta dal tango,alla musica da film ed al rock progressivo con Gato Barbieri e Luis Bacalov” flauto, violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce.Domenica 5, alle ore 16,30, al Forte di Col Badin, INNO ALLA GIOIA, il rock progressivo - brani di Genesis,Yes, New Trolls, Jehtro Tull ed altri flauto, violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce.GRUPPO CARONTE (www.gruppocaronte.info)Alice Mafessoni flautoAlberto Martinelli violino - Gabriele Miglioli violoncelloElena Trovato arpa - Luigi Signori pianoforte/voceI POSTI A TUTTI GLI EVENTI SONO LIMITATIL’ingresso è liberoL’amministrazione comunale e il Gruppo Caronte ti aspettano e s’impegnano a garantire la sicurezza di tutti, in tutti i settori del turismo. Anche quest’anno, anzi sopratutto quest’anno, che le tue escursioni sianodavvero un momento di spensieratezza, serenità e relax. A partire dal viaggio stesso, che sia in treno, aereo o auto.Gli eventi verranno realizzati rispettando le normative del DCPM sugli spettacoli dal vivo all’aperto.Per informazioni o per prenotazioni al tel. +39 348 2257382.