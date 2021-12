Giuliano Polo soprintendente del Teatro Verdi Trieste

Giuliano Polo è il nuovo soprintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Triestino, classe 1957, è stato docente al Conservatorio di musica Tartini e professore d'orchestra alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, entrerà in servizio dal 16 gennaio 2022.



Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato il decreto, nominando Giuliano Polo nuovo soprintendente del Teatro.



La sua nomina era stata proposta nel settembre scorso, quando il predecessore, Stefano Pace, aveva rassegnato le dimissioni.



“Salutiamo con grande soddisfazione il felice ritorno a Trieste di Giuliano Polo -afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) -, che porterà nella nostra città le sue provate capacità e il prestigioso bagaglio di esperienze e relazioni internazionali accumulate a Roma e a Verona. In tempi in cui le nostre migliori risorse lasciano la città, consideriamo un buon segno che una personalità autorevole come Polo si rimetta al servizio del Teatro Verdi, sotto l’auspicio di un lavoro tessuto trasversalmente tra Trieste e Roma. Dopo un funesto periodo di blocco, auguriamo al nuovo soprintendente Polo di prendere in mano le redini del nostro glorioso teatro lirico e di rilanciarlo facendogli superare la sfida della pandemia”.