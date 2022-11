Giuseppe Battiston e i Manetti bros super ospiti del Visionario

Dopo Virzì e Amelio, il Visionario continua con i super ospiti: sono in arrivo Giuseppe Battiston, che sabato 19 novembre alle 19.30 accompagnerà Il Principe di Roma, e i Manetti bros., che lunedì 21 alle 20.30 accompagneranno Diabolik – Ginko all’attacco! Prevendite già attive, sia online (www.visionario.movie) che alle casse del cinema.

Diretto da Edoardo Falcone, e interpretato da Marco Giallini, Sergio Rubini e Giulia Bevilacqua, Il Principe di Roma è un divertentissimo racconto ambientato nel 1829 e vede Battiston nei panni di Papa Borgia (una delle figure più controverse della storia ecclesiastica: un grande pontefice che ha fallito miseramente nella sua missione di “pastore di anime”). La trama? Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere la mano di sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Guidato da compagni d’eccezione, dovrà fare i conti con se stesso e conquistare nuove consapevolezze…

Di tutt’altro segno, ovviamente, è Diabolik – Ginko all’attacco!, secondo capitolo della saga interpretata da Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (l’ispettore Ginko). Se nel Diabolik del 2021 sotto la maschera delll’inafferrabile criminale si nascondeva Luca Marinelli, ora è invece il turno di Giacomo Gianniotti (il dottor De Luca di Grey’s Anatomy). Questa volta Eva e Diabolik sono alle prese con un piano apparentemente perfetto, ma non sanno che il colpo è una trappola dell’ispettore Ginko. E la coppia… rischia di scoppiare! Eva, sentendosi tradita dal Re del Terrore, decide di vendicarsi e propone un’alleanza all’eterno nemico. Una decisione difficile per Ginko, che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg…

Anche le riprese di Diabolik – Ginko all’attacco!, come nel primo capitolo, sono state effettuate in varie location del Friuli Venezia Giulia: dal Ponte romano di Premariacco fino alle rocce di Portopiccolo, passando per Trieste, Muggia e il Monte San Michele di Gorizia.

