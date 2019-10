Giuseppe Zeno e Silvia Salemi inaugurano la stagione a Cormons

Conto alla rovescia per l’apertura della stagione artistica del Teatro Comunale di Cormons che ospiterà in prima regionale, mercoledì 30 ottobre, alle 21, ‘Non si uccidono così anche i cavalli?’, di Horace McCoy per la regia di Giancarlo Fares. In scena due grandi interpreti: il bravo Giuseppe Zeno, conosciuto dal pubblico per i molti film girati per il grande e il piccolo schermo, e la nota cantante–attrice Silvia Salemi, saltata alla ribalta negli ultimi anni ’90 per diversi successi discografici (tanto per citarne uno ‘A casa di Luca’, Sanremo ’97). Lo spettacolo (che al cinema fu diretto da Pollack e vinse un Oscar per l’attore non protagonista) è la storia di una folle maratona di ballo dove i partecipanti, in cambio di vitto e alloggio, disperati e in cerca di successo ballano per giorni e notti senza interruzioni, diventando oggetto di scommesse da parte del pubblico. I concorrenti partecipano nella speranza sì di vincere un premio in denaro, ma soprattutto di farsi notare dai registi e produttori presenti in sala. Nella nostra epoca, caratterizzata dai reality, niente è più contemporaneo del racconto di vite messe in mostra per accrescere il gradimento del pubblico. Protagonista di questa storia è Joe, un vero e proprio mattatore, organizzatore della maratona di ballo, mentre la coprotagonista Gloria è una delle concorrenti in gara. Entrambi fanno parte del mondo dello spettacolo, entrambi ne sono vittime e alle volte vestono i panni dei carnefici narrando una vicenda drammatica e conducendo il pubblico per mano, facendolo sorridere e divertire, innamorare e sognare. Questa edizione teatrale, adattata da Giancarlo Fares, vede la partecipazione straordinaria di PIJI, anche autore ed esecutore delle canzoni originali create per lo spettacolo.



Prosegue intanto la campagna abbonamenti al Teatro Comunale di Cormòns con la sottoscrizione delle nuove tessere: fino a lunedì 28 ottobre, ogni lunedì, venerdì, sabato dalle 17 alle 19, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti fino ad esaurimento delle disponibilità.



Contestualmente sarà anche possibile acquistare in prevendita (negli stessi orari) i biglietti per i singoli spettacoli.