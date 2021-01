Liberamente ispirato al romanzo Il Bambino di Vetro di Fabrizio Silei (vincitore del Premio Andersen 2014), arriva sullo schermo virtuale del cinema Centrale da domenica 31 gennaio GLASSBOY, un racconto avventuroso dal sapore di fiaba! Un film italiano orgogliosamente per bambini, opera seconda di Samuele Rossi e unico lungometraggio italiano in concorso al Giffoni Film Festival Winter Edition.



Pino ha 11 anni e, a causa di una malattia ereditaria, è costretto a vivere confinato in casa, lontano dal mondo che può osservare soltanto attraverso la finestra. Tutto cambia quando Pino incontra Mavi, intraprendente coetanea a capo di uno dei gruppi di bambini del paese, gli Snerd!



«Quando ho cominciato a lavorare a Glassboy – ha dichiarato il regista - avevo in mente da un lato alcuni riferimenti ormai leggendari della cinematografia di genere, in particolare del cinema per ragazzi quali Stand by me, E.T. o i Goonies, dall’altro opere appartenenti al mio background cinematografico europeo, più attento alla forma e alle tematiche sociali. La sfida era davvero nel connubio di questi due mondi: raccontare il mondo ad altezza bambino e al contempo farlo attraverso uno specifico linguaggio di genere, […] lavorando prevalentemente nella direzione della fiaba e del realismo magico.»



