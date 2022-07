Il calendario del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi ritrova un evento divenuto negli ultimi anni uno dei più attesi del programma: il concerto all’alba di Aprilia Marittima, evento organizzato in collaborazione con la Pro Latisana e il locale Yachting Club.

Sabato 23 luglio alle 5, nella Piazzetta Imbarcadero, a un passo dal mare, a emozionare il pubblico sarà il pianista Glauco Venier, che per l’occasione presenterà il progetto “Here Comes the Sun, Glauco Venier Plays The Beatles”, un viaggio fra le celebri hit del quartetto di Liverpool rivisitate dal pianista e compositore friulano.

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Il programma completo della rassegna su www.neisuonideiluoghi.it

Un viaggio di esplorazione interpretativa tra le melodie più celebri e acclamate della leggendaria rock band di Liverpool. Gli arrangiamenti al pianoforte valorizzano con l’improvvisazione l’incanto dei brani originali e ne attingono e catturano lo spirito e l’essenza. Il concerto all’alba di Aprilia Marittima, nella suggestiva Piazzetta Imbarcadero che si affaccia sulla darsena, vedrà il passaggio dal buio alla luce, accarezzati dalle prime luci dell’alba, e regalerà ad ognuno un sentimento di gioia indescrivibile. Per godere a pieno delle emozioni che questo tipo di evento suscita, è consigliato arrivare in orario.

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.