Glauco Venier riapre la programmazione della Polinote music Room

Dopo 16 interviste online a grandi musicisti come Mellow Mood, Armando Battiston, Nevio Basso, Francesco Bearzatti, Giorgio Zanier e molti altri, con grande risposta dal pubblico e grandi soddisfazioni, in attesa di una ripresa in presenza Polinote Music Room riparte - lunedì 18 ottobre alle 21.00 - con un'intervista online ad un ospite speciale: il pianista e compositore friulano Glauco Venier, che ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti del jazz mondiale. Innumerevoli le sue presenze a concerti sui palcoscenici di mezzo mondo. Ha al suo attivo più di venti dischi e numerose partecipazioni ad incisioni con altri artisti. L'intervista, condotta da Giovanni Truant, verrà trasmessa come di consueto sulla pagina Facebook Polinote Music Room.



“Polinote Music Room- spiega la presidente della cooperativa Polinote Giulia Romanin- è una stanza in movimento, sita nel centro storico di Pordenone che ospita interviste, laboratori, workshop, con musicisti di nota fama dell’area classica, jazz e moderna”.



Un progetto innovativo avviato nell’ottobre del 2019 a Pordenone, che ha saputo adattarsi all’emergenza sanitaria. La proposta affianca l’ampia attività di formazione musicale offerta da Polinote, con l’idea di approfondire la cultura musicale in modo originale, dando spazio al piacere della condivisione e del fare musica assieme, dando vita a una comunità inclusiva di musicisti e appassionati in connessione tra loro. Un’offerta varia, di qualità, unica nel panorama musicale provinciale e regionale.“La Polinote Music Room – sottolinea Romanin - è un luogo aperto a tutti, rivolto a chi vive di musica, a chi ne ha fatto uno stile di vita o a chi semplicemente aspira a farlo; a ragazzi e adulti, professionisti e non, allievi dei conservatori e semplici appassionati. L’obiettivo è coltivare l’interesse per la musica e creare un luogo che dia a chiunque l’opportunità di venire a contatto con artisti impegnati nella scena nazionale e internazionale e di conoscere più a fondo artisti del nostro territorio.Fare la conoscenza diretta e ravvicinata di un artista,sapere quello che pensa, cosa c’è dietro la sua musica e le sue esibizioni, è una opportunità rara. Polinote Music Room è un progetto fortemente voluto, ideato e realizzato dalla scuola di musica Polinote di Pordenone, con la coordinazione artistica dei batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant e il sostegno di numerosi musicisti, realizzato in collaborazione con Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Associazione Sviluppo Territorio, studio grafico Interno99, Diego Flaiban Artist, Claps. Per le prossime attività in presenza sarà necessario prenotarsi: info@polinote, tel.0434 520754 cel.347 781486. Glauco Venier ha collaborato con alcuni dei più importanti esponenti del jazz mondiale. Innumerevoli le sue presenze a concerti sui palcoscenici di mezzo mondo.Insieme a Norma Winstone ha inciso tre CD per la prestigiosa etichetta ECM, vincendo una candidatura ai Grammy Awards. Con la Winstone si è esibito in teatri come il Musikverein di Vienna, il Barbican di Londra, l'Olympia di Parigi, la Fenice di Venezia e in alcuni dei festival più rilevanti, come il London Jazz Festival. Ha al suo attivo più di venti dischi e numerose partecipazioni ad incisioni con altri artisti.