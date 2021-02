Gli 'inediti' del giovane Pasolini

Da mercoledì 10 febbraio arriva su adessocinema - la piattaforma di streaming pensata e curata dal visionario di udine, cinemazero di pordenone e la cineteca del friuli in collaborazione con la tucker film – In un futuro aprile – Il giovane Pasolini, documentario diretto da francesco costabile e federico savonitto e dedicato agli anni giovanili del grande poeta!



Se Abel Ferrara, di Pasolini, ci aveva raccontato la fine, le ultime ore, Costabile e Savonitto ci raccontano l’inizio, cioè il Pasolini friulano. Il Pasolini dei temporali e delle primule. Il Pasolini dell’Academiuta. E assieme ai due registi ce lo racconta il cugino di PPP, Nico Naldini, qui nella sua ultima intervista («L'arrivo dei Pasolini a Casarsa all'inizio dell'estate, dopo un soggiorno al mare, era per me il momento più felice dell'anno. Andavo alla stazione a prenderli, ad accoglierli e poi li accompagnavo a casa»). Il film sarà disponibile al prezzo di €4,00.



L’omaggio a Pier Paolo Pasolini continua con due rari contenuti extra provenienti dagli archivi di Cinemazero e messi a disposizione gratuitamente.Importantissimo documento per ricostruire l’iter creativo della produzione e rivivere l’aura poetica/lirica di protagonisti e luoghi del film (tra cui la laguna di Grado), Visioni della Medea offre al pubblico alcune delle scene tagliate dal montaggio finale di Medea, fortunosamente ritrovate dall’Officina – storico cineclub romano degli anni ‘70 – ora conservate alla Cineteca del Friuli, restaurate e riassemblate da Cinemazero in un progetto audiovisivo originale a cura dello studioso pasoliniano Luciano De Giusti. salò, L'ultimo film di Pier Paolo Pasolini , a cura di Riccardo Costantini, è un ritratto del regista e del suo modo di lavorare, raccontato attraverso una sequenza di fotografie scattate da Deborah Beer e Gideon Bachmann sul set di Salò o le 120 giornate di Sodoma, accompagnate dalla voce dello stesso Pasolini che dirige gli attori, materiali rari e inediti conservati da Cinemazero.