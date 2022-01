Gli 'Ultimi' di Turoldo sul palco in lenghe

opo le celebrazioni dantesche, ma anche alla cultura friulana, il Teatri Stabil Furlan riprende l’attività con un omaggio a padre David Maria Turoldo a trent’anni dalla morte. Il primo appuntamento per il 2022 è La ricjece da la puaretât, giovedì 20 al ‘Giovanni da Udine’: una drammaturgia scritta in forma autobiografica da Luca Fantini (e tradotta da Carlo Tolazzi) sul Turoldo de Gli ultimi, quello più vicino al Friuli.

Uno sguardo alla dura vita dei contadini Anni ‘30 per cantare simbolicamente, attraverso il cinema, la sua terra con la sua umanità dimenticata. Tra letture sceniche e musiche originali di Glauco Venier, lo spettacolo - organizzato come oratorio, su arrangiamenti di Michele Corcella ed esecuzioni dell’orchestra-laboratorio musicale L’Insiùm con la voce di Alba Nacinovich- , vuole raccontare una terra isolata e povera, in grado di riscattarsi e fare della propria miseria non una vergogna, ma un valore. teatro di produzione in marilenghe che nel primo anno di attività, nonostante le difficoltà del comparto, è riuscito a realizzare 22 giornate di spettacolo tra lavori originali e rivisitazioni e proposte.

La prima parte della stagione inaugurale del Teatri Stabil Furlan è partita con Dante par furlan e La vite gnove, poi La cjase, lagrimis di aiar e soreli, omaggio a Siro Angeli, il ciclo di sei rappresentazioni del primo studio Carlo e Nadia e il cortometraggio Edipo a Hiroshima, dedicati rispettivamente a Carlo Michelstaedter e Luigi Candoni. A marzo, sempre al Giovanni da Udine, omaggio a Pasolini con I Turcs tal Friûl in forma di lettura scenica, mentre gli altri progetti prevedono il riallestimento de La cjase per il circuito Ert e in una nuova forma site specic per l’estate, il secondo studio su Michelstaedter e un progetto di ricerca teatrale sul Pasolini friulano ‘autonomista’.