Gli Addams di Anà-Thema per salutare il nuovo anno

Poco meno di due mesi fa, al suo debutto, ha registrato ben quattro sold out consecutivi. Proposto con nuove storie e nuove avventure originali per capodanno, lo spettacolo ha nuovamente registrato un tutto esaurito. Così, per consentire al pubblico di poter vivere da vicino le avventure della famiglia “horror” più famosa del mondo, “Gli Addams” tornano anche il 1° gennaio 2020.

Continuano i successi che Anà-Thema Teatro inanella appuntamento dopo appuntamento. Se, infatti, per lo spettacolo al Teatro della Corte di Osoppo in programma il 31 dicembre è già sold out, la compagnia ha deciso di riproporre il giorno successivo, sempre a Osoppo, ma alle 16.30, una nuova replica, sempre in compagnia dei personaggi della famiglia più strampalata e divertente della tv e del cinema.

Tra scene esilaranti, giochi con il pubblico e momenti di divertente paura, i protagonisti Morticia, Gomez, Zio Fester, cugino It, Mercoledì e Pugsley, l’altissimo Lurch e l’irriverente Mano saluteranno con gli spettatori il nuovo anno.

"Dopo il grande successo avuto con il primo spettacolo a novembre scorso – spiega il regista della compagnia, Luca Ferri – abbiamo pensato di proporre una nuova avventura con gli Addams anche per capodanno. Una decisione che, pare, abbia incontrato il gradimento del pubblico, a tal punto che siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste per il consueto appuntamento della notte di San Silvestro a teatro. Così abbiamo aggiunto una nuova replica per il giorno successivo. La partecipazione e l'affetto del nostro pubblico, che non smetteremo mai di ringraziare – prosegue Ferri –, ci commuove e ci spinge a offrire sempre più opportunità per passare insieme serate all'insegna del teatro di qualità per tutta la famiglia".

La prenotazione per lo spettacolo del 1° gennaio, comprensiva di una divertente e ben augurale merenda di capodanno, è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 04321740499 – 3453146797 info@anathemateatro.com