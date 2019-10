Gli Addams in una villa ‘top secret’ a 15 km da Udine

Un inizio stagione da sold out per Anà-Thema Teatro. Dopo aver dovuto aggiungere una replica per il debutto nazionale dello spettacolo di e con Luca Ferri, che ha aperto la stagione di Eureka10, e il teatro pieno per lo spettacolo con Nathalie Caldonazzo, la compagnia di casa alla Corte di Osoppo, registra ancora non uno ma, ben tre “tutto esaurito” per “La villa degli Addams”.

Originariamente previsto per la sola giornata di sabato 2 novembre alle 20.45, lo spettacolo itinerante messo in scena da Anà-Thema ha dovuto quadruplicare gli appuntamenti per consentire al folto pubblico di partecipare a una divertente serata in compagnia dei protagonisti della più amata “famiglia horror” della Tv.

Bruciate sin da subito tre date proposte, restano ora ancora solo alcuni posti per la serata di domenica 3 novembre alle 20.45, per un totale di quasi mille persone in tutte e 4 le repliche (prenotazioni ai numeri 04321740499 o 3453146797).

«Siamo stati letteralmente sommersi dalle richieste – commenta soddisfatto il direttore artistico della compagnia, Luca Ferri –. Questa partecipazione e affetto del nostro pubblico, che non smetteremo mai di ringraziare, ci commuove e ci spinge a offrire sempre più opportunità per passare insieme serate all'insegna del teatro di qualità per tutta la famiglia».

Segretissimo ancora il luogo dove si svolgerà lo spettacolo, di cui si sa solo che sarà ospitato in una villa a una quindicina di chilometri da Udine. Soltanto due giorni prima al pubblico prenotato sarà svelato l'indirizzo esatto. L'originale messa in scena sarà infatti allestita nelle stanze di una storica villa. Ogni spazio dell’abitazione, appositamente allestito, diventerà un micro palcoscenico sul quale i personaggi da brividi rivivranno grazie agli attori in un percorso molto suggestivo. Gli spettatori saranno divisi in gruppi da 20 persone circa e accompagnati in un viaggio che li porterà nelle stanze “private” dei personaggi. «La villa degli Addams – spiega ancora Ferri, che firma anche la regia – nasce come un viaggio divertente e spaventoso, un percorso teatrale che racconta i protagonisti della famosissima famiglia, da Morticia a Gomez, da zio Fester al cugino It, da Mercoledì e Pugsley all'altissimo Lurch e l'irriverente Mano. Insomma – conclude – un’edizione dello spettacolo itinerante, interamente dedicata alla paura e con un pizzico di follia e umorismo».

Ma le novità e i successi della stagione 2019-2020 appena iniziata, non finiscono qui. È stato da pochi giorni aperto, infatti, il nuovo atelier teatrale udinese di Anà-Thema che si è spostato da piazza XX Settembre a viale Ledra 70. Oltre agli uffici, la nuova sede ospita ampie sale dedicate a molte attività, laboratori, corsi e molto altro ancora. Un segno tangibile dell'offerta proposta dalla compagnia che sta riscuotendo, anno dopo anno, sempre più consensi e affetto da parte del pubblico.