Gli Amici della Musica di Udine festeggiano i primi 100 anni

Le celebrazioni ufficiali sono partite il 20 novembre con il primo concerto – un piano solo dell’esperto bachiano Ramin Bahrami – della stagione numero 100 ‘Grande musica grandi interpreti’, ma è il 12 gennaio la data che ricorda la nascita della più antica società musicale della regione.



L’Associazione degli Amici della Musica di Udine, una fra le più consolidate società concertistiche italiane ed europee, è nata ufficialmente il 12 gennaio 1922, anche se il primo concerto, quello dei Maestri Cantori Moravi, arrivò in realtà solo un anno dopo, il 15 gennaio ’23, ma sui giornali dell’epoca ne scrisse anche Pietro Mascagni!



Tra le ormai migliaia di eventi organizzati in città, sin dall’inizio spiccano quelli di musicisti entrati nella storia, come Ottorino Respighi nel 1924 o Arthur Rubinstein, che nell’Aula magna del Real ginnasio liceo, incantò i friulani suonando Bach, Busoni, Beethoven e Debussy. E ancora: da Arturo Benedetti Michelangeli al Trio di Trieste a Maurizio Pollini, oltre a Bruno Leonardo Gelber, Sviatoslav Richter, Salvatore Accardo, il Quartetto Amadeus… Un patrimonio di valori, quello degli Amici della Musica di Udine, che va ormai ben oltre le mode e le tendenze, e che sotto la guida di Luisa Sello (direttore artistico dal 2000, presidente dal 2008), flautista di fama mondiale, ha portato avanti le stesse emozioni di 100 anni fa, svecchiando progressivamente il pubblico e aumentando il numero di affezionati, moltiplicando le rassegne lungo tutto il corso dell’anno, anche fuori città.



, a indicare quell’anno di nascita che: l’argentino Eduardo Delgado partner artistico di Marta Argerich e uno dei più grandi pianisti viventi, che per l’occasione ha scelto un programma di musiche di Bach, Mendelssohn, Franck, Piazzolla e Bragato.A seguire,il ritorno del pianista Bruno Canino con András Adorján e Luisa Sello ai flauti (musiche di Mozart, Doppler, Kuhlau ), a febbraio Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Accademia Nazionale S. Cecilia, con Marco Scolastra al piano e la voce recitante dell’attrice Vanessa Gravina, a marzo il tango al femminile de Las Maripositas e l’Orchestra Città di Grosseto diretta da Svilen Simeonov, con Anfisa Bobylova al pianoforte e una riprosizione speciale de Il tramonto di Respighi, da lui diretta a Udine il 26 marzo 1924.chiusura col Trio EuroAsia, ospite il violoncellista Kirill Rodin, vincitore del Premio Ciaikovskij.

"Si tratta di un traguardo che è già di per sé eccezionale quando a raggiungerlo è una singola persona, figuriamoci un'associazione", commenta Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, istituzione da sempre vicina al sodalizio artistico friulano. "Saluto con grande soddisfazione il prestigioso anniversario e l'organizzazione di questo evento - continua Zanin - perché da sempre a Udine gli Amici della musica sono sinonimo di arte e cultura, un orgoglio per tutto il popolo friulano. Con la loro passione e tenacia hanno raggiunto risultati che potevano sembrare impossibili per una realtà di provincia: l'associazione ha infatti portato in Friuli - ricorda il presidente del Consiglio regionale - musicisti che sono entrati nel mito, da Arthur Rubinstein ad Arturo Benedetti Michelangeli, da Salvatore Accardo al Trio di Trieste, da Maurizio Pollini al Quartetto Amadeus. E nel 1960 una sottoscrizione tra gli appassionati udinesi permise l'acquisto di un pianoforte Steinway".



"L'emergenza pandemia - conclude Zanin - ha reso molto complicata la vita delle associazioni che organizzano spettacoli dal vivo. E per questo motivo il compleanno degli Amici della musica va festeggiato con particolare soddisfazione e salutato come un simbolo della ripartenza".