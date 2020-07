Gli Amici della Musica sotto la Loggia del Lionello

Gli Amici della Musica di Udine arricchiscono il programma di Udine Estate con un appuntamento sotto la Loggia del Lionello. La mini rassegna, denominata “Concerti a Palazzo” e dedicata all’eleganza dei grandi classici della storia della musica, dopo il recital pianistico di Antonio Di Cristofano, virtuoso che ha riscosso successi in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, passando per Mosca, Shangai e per i più prestigiosi teatri europei, compresa la Scala di Milano. In programma, pagine di Mozart, Chopin e Brahms.



Domenica 23 agosto, sempre alle ore 21, sarà la volta del duo flauto e pianoforte formato da Luisa Sello e Bruno Canino, uno dei recordman del concertismo mondiale. Il duo rappresenta un sodalizio che mette in luce qualità apprezzate non solo dalla critica internazionale, ma anche dal grande pubblico, grazie al livello tecnico e alla verve delle interpretazioni. Li ascolteremo in musiche di Beethoven, Schubert e Strauss.



Il costo del biglietto è di 8 euro, fino a esaurimento posti (per prenotazioni: 392.4304990). Ingresso gratuito per i possessori di Fvg Card. Si prega di raggiungere il luogo del concerto con un certo anticipo, per permettere le operazioni necessarie alla tutela sanitaria.



Gli Amici della Musica si preparano anche a recuperare gli ultimi appuntamenti del cartellone sospeso in marzo: si terranno al Palamostre, in due turni (ore 19 abbonati e convenzionati over 65; ore 21 ingresso a biglietto): il 24 luglio il duo Niculescu-Canino, l’11 agosto il Duo Pollice e il 28 agosto gran finale con l’atteso recital pianistico di Philippe Entremont.