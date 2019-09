Gli 'Androni sonori' di Friuli Doc

Nel calendario artistico musicale dell’edizione 2019 di Friuli Doc, che punta al binomio cultura - eccellenze, si aggiungono sette appuntamenti musicali realizzati in collaborazione con il Conservatorio Statale Tomadini, l’Università di Udine, la Società Filologica Friulana e alcuni privati.

Un itinerario musicale alla scoperta di prestigiose dimore e luoghi cittadini nascosti: gli androni di palazzo Andriotti (riva Bartolini 3), palazzo Caiselli (via Caiselli 1), palazzo Mantica (corte interna con ingresso da via Manin 18) e casa Della Rovere Roselli (via Manin 9) si aprono al pubblico attraverso proposte concertistiche dei talenti del Conservatorio udinese. Si parte venerdì 13 settembre alle ore 17.00 nel cortile interno di palazzo Mantica con un Quartetto di tromboni (Sergio Bernetti, trombone/ Giovanni Ziraldo, trombone/ Eleonora Petrocchi, trombone/ Alberto Vagliera, trombone/ Loris Beltrame, tromba).

A seguire, alle 17.30 nell’androne di palazzo Andriotti, un Quartetto d’archi (Giulia Pontarolo, primo violino/ Marianna Bouzhar, secondo violino/ Arianna Ciommiento, viola/ Martina Pilosio, violoncello). Alle 18.00 nella corte di palazzo Caselli il Quartetto di chitarre con Davide De Stefano, Matteo Querella, Matteo Avena e Simone Blasizza. Alle 18.30 nell’androne Della Rovere-Roselli il Duo di flauti con Federica Floreancig e Francesca Magliaro.

Sabato 14, alle ore 17.30 nell’androne di palazzo Andriotti appuntamento con le sonorità del Duo Ochi Chernye (Lilia Kolosova, voce e Fabrizio Furci, chitarra). Alle 18.00, nell’androne Della Rovere-Roselli, Clartet (Francesco Cristante, clarinetto soprano/ Giacomo Cozzi, clarinetto soprano/ Federico Navone, clarinetto soprano/ Leonardo Gasparotto, clarinetto basso). Ultimo appuntamento alle 18.30 nella corte di palazzo Caselli con un Quartetto di sax (Elias Faccio, sax soprano/ Florin Pita, sax alto/ Lorenzo Grangetto, sax tenore/ Fabrizio Paoletti, sax baritono).

I luoghi: androne palazzo Andriotti (riva Bartolini 3); androne palazzo Caiselli (via Caiselli 1); corte interna di palazzo Mantica (via Manin 18) e androne casa della Rovere Roselli (via Manin 9).