Gli Artura tornano con un nuovo singolo e video, il secondo dall’album "Massive Scratch Scenario”, pubblicato in CD e digitale da New Model Label e Matteitenel settembre del 2019. Il brano, 'Koko', è un assaggio di quello che la band propone nei concerti, senza alcuna mediazione. Infatti, si tratta di un’unica take, registrata e mixata da Matteo Dainese, diretta e filmata con un solo piano sequenza da Enrico Qualizza, senza tagli ocorrezioni in post produzione.

La scelta del piano sequenza è una costante nei video degli Artura, che hanno realizzato con questa tecnica quattro video su cinque ma in questa occasione lo scopo è mostrare al pubblico le soluzioni musicali dal vivo del gruppo.

Il brano è riproposto in una versione diversa da quella dell’album: i campioni e i suoni di Deison prendono altri spazi, come i bassi di Tommaso Casasola aka MerciMerci e gli scratch di Dj Cic. 1, realizzati su campioni vocali di testi scritti da Il Cane e tradotti con l'aiuto di diverse persone in varie lingue.



"Massive Scratch Scenario", l’album

Il titolo della canzone, '', che, è affidato alla voce di un traduttore automatico, e ci ricorda così cheSul finale intervieneche improvvisa alla tromba, un’anticipazione di quello che potrà essere il terzo album, accompagnato daalle campane indiane infine e daai piatti.Il primo disco degli Artura, “Drone”, era caratterizzato dall'uso compulsivo dello Space Echo della Roland, attraverso il quale sono state processate singolarmente tutte le tracce, nel secondo troviamo protagonisti gli scratch multilingue registrati in presa diretta dal nuovo membro della band Dj Cic.1, come già annuncia il titolo dell'album “Massive Scratch Scenario”. Durante questo nuovo capitolo sonoro il groove funky kraut anni '70 della batteria de il Cane e del basso di Tommaso Casasola aka Mercì Mercì, vengono cullati e contaminati dal vivo dai rumori e suoni elettronici di Deison e dai campionamenti vocali presi da vecchi vinili ed elaborati da Dj Cic.1. La ricerca spontanea di registrare campioni vocali in svariate lingue, poi rielaborati e scratchati dal vivo, mette a fuoco un'ulteriore libertà nel modo di scrivere e suonare live degli Artura. Non mancano gli ospiti che sono passati per La Cuccia studio, lasciando un segno indelebile: tra questi, Mirko Cisilino ai fiati in "Eco Gae”, Simone Sant al Fender Rhodes in “Nada Màs” e Richard Warfare in “Zigniti Spomladi”. Un elemento importante di questo progetto e collettivo è quello legato ai video con una ricerca sull'immagine in continuo sviluppo; il “drone” protagonista assoluto del primo disco, viene sostituito da una GoPro e dai piani sequenza psichelici de Il Cane affiancato da Enrico Qualizza, mentre la copertina è uno scatto del fotografo danese Thomas Appel, contaminata dalle grafiche della giovane Sille Tødten, la ragazza ritratta nell’immagine. Il disco è ancora una volta animato dalla voglia di mettersi in gioco, sia nelle “canzoni” sia nei video e nelle foto, cercando di fare convivere nello stesso contesto, immaginari solo all'apparenza distanti., attivo sulle scene dagli anni '90 con Jitterbugs, Meathead, Here e Warfare ha esplorato diversi generi, lasciando il segno in dischi classici come “Ego:Echo” e “Nouvel Air” degli Ulan Bator, di cui era batterista o ancora come artista solista, Il Cane, con dischi pubblicati per La Tempesta e altre etichette indipendenti. Come produttore è attivo con il suo studio La Cuccia., sperimentatore e rumorista dalla discografia sterminata. Ha collaborato con alcuni dei più grandi esponenti internazionali del genere, da Thurston Moore a Scanner, KK Null, Maurizio Bianchi e molti altri., bassista di formazione jazz, che ha suonato con Film da Fuga, So Long Saigon e Amari., turntablist, produttore ed organizzatore di eventi legati alla cultura e alla musica hip hop. Come Freedom Funk Riders ha all'attivo diverse pubblicazioni ed è uno dei più rispettati dj della scena del nord est.

www.niafunken.com