Gli attori del Css diventano riders con performance a domicilio

Il Teatro Contatto inaugura il 2021 con una nuova Fioritura. Dal 21 gennaio lo spettacolo sarà "recapitato a domicilio" con ‘Consegne, una performance da coprifuoco’.

Ideata dalla compagnia Kepler 451, Consegne è un'azione urbana itinerante nata in reazione alla seconda, inaspettata chiusura dei teatri e di molte attività.

Un rider/attore si sposta nella città, porta un pacco da un punto A a un punto B: dal punto di partenza all’indirizzo di consegna. Il corriere è collegato in live streaming al suo destinatario/spettatore attraverso l’etere (la compagnia userà la piattaforma Zoom). Cosa consegna? Per cosa pedala ostinatamente nella notte?

Consegne verrà effettuato, per quattro volte al giorno, alle 18, 19.00, 20 e 21, dal 21 al 24 gennaio e dl 12 al 14 febbraio a Udine, mentre dal 9 all'11 febbraio a Cervignano.

Per ordinazioni e informazioni: da lunedì 11 gennaio, alla biglietteria del Teatro Palamostre (lunedì-sabato, ore 17.30-19.30, tel. 0432.506525 ).