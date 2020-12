Gli auguri di Natale di Luka Šulić

Luka Šulić, la star mondiale del violoncello e co-fondatore dei 2Cellos, ha scelto la città di Trieste il suo videoclip natalizio: è stato pubblicata oggi in tutto il mondo la sua versione della celebre “Have Yourself a Merry Little Christmas” filmata in Piazza Unità d’Italia, la più grande piazza europea che si affaccia sul mare e luogo simbolo della città.

Un invito a trascorrere un Natale gioioso, dimenticando le tristezze e le difficoltà, questo era il senso della canzone scritta nel 1943 da Hugh Martin e Ralph Blane, incisa da Judy Garland che la interpreto nel film “Incontriamoci a Saint – Louis” e in seguito venne interpretata da Frank Sinatra, Michael Bublè, Sam Smith e tantissimi altri grandi cantanti del passato e del presente. E questo è anche il senso della rivisitazione di Luka Šulić.

Il video della performance di Luka Šulić pubblicato oggi sui social ufficiali dell’artista – che contano oltre 1 milione di follower e oltre 50 milioni di views in tutto il mondo – è stato girato nei giorni scorsi in Piazza Unità a Trieste, grazie alla collaborazione con il Comune e la Friuli Venezia Giulia Film Commission.