Gli Efterklang in esclusiva nazionale a Sexto ‘Nplugged

Sexto ‘Nplugged, la rassegna musicale estiva che si svolge nel borgo di Sesto al Reghena dal 7 al 9 agosto 2020, si riconferma solida realtà festivaliera e punto di riferimento per la ricerca artistica, capace di superare le molteplici difficoltà causate dall’emergenza sanitaria che ha fatto annullare eventi e festival in tutta Italia come nel mondo. Solo pochissimi sono riusciti a salvare o recuperare l’edizione 2020, tra questi primeggia Sexto. Grazie alla costanza e alla storica mission degli organizzatori di portare il meglio della musica nel borgo più live e sperimentale d’Italia, Sexto ‘Nplugged è con orgoglio che annuncia la terza e ultima band che completa la quindicesima edizione: direttamente dalla Danimarca, in esclusiva nazionale, gli Efterklang il 9 agosto.



Il trio di Copenhagen, formato da Casper Clausen (voce), Mads Brauer (synth, elettronica) e Rasmus Stolberg (basso) suonerà nella suggestiva Piazza Castello di Sesto al Reghena per un’unica imperdibile data. Dopo “Piramida”, progetto imponente che comprese un film, un album live e una serie di spettacoli, gli Efterklang presentano il loro quinto album “Altid Sammen” (20 settembre 2019), che rappresenta una svolta creativa, in quanto fonde le strumentazioni barocche al loro tipico sound espansivo. L’opera discografica, che letteralmente significa “sempre insieme,” è un passo profondo e corposo nelle sperimentazioni del trio, il loro marchio di fabbrica da “Tripper”, il debutto del 2004. Forse per la prima volta nella storia degli Efterklang viene adottato un approccio “less is more” per questo nuovo album, tant’è che rompono con la tradizione, con Clausen che canta nella sua lingua madre testi tra i più personali di sempre. Non solo, nel video per la canzone “Vi er uendelig” c’è una protagonista d’eccezione, la famosa top model danese Helena Christensen, un grande omaggio all’iconica performance tv di Johnny Hallyday del 1964.



“I brani presenti in Altid Sammen parlano di fiducia e unione”, afferma. “Non in modo religioso, nessuno di noi è credente in una specifica religione. Le parole sono alla ricerca di un significato nelle relazioni intime, nella natura, nella morte e nell’eternità. I legami che creiamo; per riunirsi, tenersi per mano, cantare o condividere un momento insieme. Siamo tutti connessi, attraverso gli stati, l’età, il sesso e il genere. Ci uniamo con tutti le nostre esperienze, e ci separiamo in tutte le direzioni, sempre insieme”.Il palinsesto artistico di Sexto ‘Nplugged si conferma quindi dei migliori. Si inizia, lo straordinario progetto musicale one-man band fondato in Islanda nel 2011dall’artista californiano Ryan Karazija che per l’occasione porterà live “ross.”, il suo quarto album in studio., uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo, che presenta “Le Retour à la raison. Musique pour trois film de Man Ray”, musiche originali appositamente composte per i film di Man Ray Le retour à la raison, L'étoile de mer e Emak Bakia. Ed infine,completa questa speciale edizione friulana, ilin esclusiva italiana.si esibirà nella prossima edizione di Sexto (la sedicesima) il, mentre gli attesissimiSexto ‘Nplugged è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli ed i concerti sono inseriti nella promozione “Dormi da noi - Biglietto Free" realizzata dal Consorzio Pordenone Turismo che permette di ricevere il biglietto omaggio a chi soggiorna in una struttura convenzionata della provincia di Pordenone (per informazioni info@pordenoneturismo.it – tel. 0434 549427).