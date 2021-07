Gli Oblivion salutano il Fvg con due serate a San Vito

Dopo aver debuttato lunedì 5 luglio a Monfalcone e aver fatto segnare il tutto esaurito nella doppia replica andata in scena ad Artegna, Oblivion Rhapsody, il nuovo spettacolo degli Oblivion, arriva nel pordenonese per due serate. Lunedì 12 e martedì 13 luglio alle 20.15 Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli saranno ospiti dell’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento per la stagione promossa da Comune e Circuito ERT.



Oblivion Rhapsody è lo show con cui gli Oblivion festeggiano i primi dieci anni di tournée insieme. In piena crisi di mezza età, i cinque “madrigalisti moderni” sfidano se stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia: cinque voci, una chitarra e un’infinità di parole, suoni e note, scomposti e ricomposti, che prendono nuova vita. Sul palcoscenico, nudi e crudi, per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

Uno spettacolo che ripercorre la loro storia e le loro migliori performance, dalle famose parodie dei classici della letteratura alla comica dissacrazione della musica, con sketch inediti e succose novità. Un viaggio visionario che racconta anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, al confine fra genio e follia, intrattenimento leggero e intelligente demenzialità.