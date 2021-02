Gli operatori dello spettacolo scendono in piazza a Trieste

Sono scesi in piazza, a Trieste, a un anno esatto dal 23 febbraio 2020 quando cinema, teatri, sale e gli spettacoli dal vivo sono stati fermati a causa dell'emergenza Coronavirus. In 150, tra lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura, si sono ritrovati al presidio, distanziati e in sicurezza, per chiedere ammortizzatori sociali e sostegni fino alla fine dell’emergenza sanitaria, garanzie sul reddito dei lavoratori e salvaguardare l’occupazione nel settore. Ma anche la riapertura in sicurezza di cinema, teatri e musei, il rinnovo dei contratti nazionali e la definizione di protocolli a tutela dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Una riforma legislativa del settore degli spettacoli e la stabilizzazione dell’occupazione nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Sono gli obiettivi della campagna #torniamoafarespettacolo, indetta dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom. In regione sono circa tremila, tra dipendenti diretti, professionisti e autonomi, i lavoratori del settore e del suo indotto.



Si tratta della seconda manifestazione promossa in regione, dopo quella dello scorso 30 ottobre, tenutasi sempre nel capoluogo regionale.Solidarietà delalle lavoratrici e ai lavoratori della cultura e dello spettacolo, scesi in piazza oggi. "Riaprire in sicurezza i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo, luoghi di aggregazione e socialità preziosissimi, è possibile e necessario. Lo è, da un lato, per restituire alle migliaia di operatrici e operatori del settore, gravemente penalizzati dalle restrizioni antiCovid, lavoro, reddito e dignità, che passa per il riconoscimento della loro professionalità, e, dall’altro lato, per il futuro della stessa società, poiché nella fase post-pandemia la cultura rappresenterà uno strumento di coesione sociale indispensabile – afferma il segretario e capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l’Autonomia,, presente alla manifestazione –. È proprio dalla cultura – parte imprescindibile dell’esperienza umana, centrale per la nostra stessa qualità della vita, per il nostro benessere e la nostra salute – che bisogna ripartire - sottolinea Moretuzzo -, ribadendo il messaggio emerso con forza dal recente appuntamento dei 'Giovedì del Patto' con diversi professionisti del palcoscenico della regione che, su invito del Patto per l’Autonomia, hanno portato il loro contributo di esperienze e di proposte per il rilancio e il rispetto dei settori nei quali operano".