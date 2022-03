Gli Psicologi live a Lignano per Nottinarena 2022

Contano più di 170 milioni di streams, oltre 1 milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e hanno 1 milione di follower sui social network, sono conosciuti come gli Psicologi, sono i massimi esponenti musicali della generazione “post millennials” e le loro canzoni sono diventate dei veri e propri inni generazionali.



Classe 2001, gli Psicologi sono Drast e Lik Kaneki, ovvero il duo nato sul web e sfociato in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap attraverso i quali raccontano il mondo che li circonda con verità, intelligenza compositiva e linguaggio contemporaneo, che li ha fatti diventare subito i beniamini più amati della loro generazione. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni, tra istituzioni che non li rappresenta, genitori con cui è difficile trovare un dialogo, e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine.



Reduci dal successo del loro disco d’esordio “Millenium Bug”, pubblicato nel 2020, con le collaborazioni di Ariete, Madame, Tredici Pietro e Fuera (tutti i principali attori di questa generazione), glisono tornati prepotentemente sulle scene alla fine del 2021 con il brano “Sui Muri”, ancora oggi stabile in Top50 di Spotify Italia con oltre 14 milioni di stream e in questi giorni con “Fiori Morti”, il nuovo singolo prodotto da Bomba Dischi e Universal Music che canta l’amore di due giovani che è finito ma continua a esistere nei sogni di chi ama ancora e lo fa con le sonorità urban tipiche del duo, amalgamate a delle basi pop/dance che strizzano l’occhio alla chitarra e hanno rapito subito i loro numerosissimi fan.La dimensione che più si addice aglied è tra l’altro la più amata dal loro pubblico è quella live: oggi, a grande richiesta, annunciano le date del tour estivo che li porterà, finalmente, per la prima volta anche in Friuli Venezia Giulia: venerdì 26 agosto 2022 (inizio concerto ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il concerto che si preannuncia sin da ora l’evento dell’estate 2022 per i post millennials.I biglietti per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live – inserito nella programmazione della rassegna Nottinarena 2022 organizzata in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – saranno in vendita, a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 16 marzo, online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.