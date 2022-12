Gli Spakkazuck aprono il Natale di SimulArte

Un programma di grande brio e forza comunicativa ispirato al suono delle bande popolari e al repertorio jazz, tra rocambolesche improvvisazioni e rimandi a danze e melodie contemporanee. Sono gli ingredienti del concerto degli “Spakkazuck” in calendario venerdì 16 dicembre all'Hub Officine Giovani in via Val d'Arzino 3 a Udine con inizio alle 19 e a ingresso libero.

Più che “sul palco”, tra il pubblico suoneranno Paolo Bernetti e Flavio Davanzo alle trombe, Giuliano Tull al sax tenore, Jurica Prodan al sax baritono, Marco Kappel al trombone, Max Ravanello al sousaphone e Pietro Ricci alla batteria. La serata, organizzata da SimulArte, in collaborazione con il Comune di Udine, Cas'Aupa e Get Up, è il primo dei tre appuntamenti di “Nadâl 3.0”, il calendario messo a punto da SimulArte per il Natale udinese e che proporrà altrettanti spettacoli musicali dal vivo itineranti e coinvolgenti.

Partecipazione, socialità, giovani, arte, tradizione e solidarietà. Si può riassumere in estrema sintesi con queste parole il Nadâl 3.0 di SimulArte che, grazie al contributo del Comune di Udine e la partecipazione di HattivaLab, UdineIdea, PromoturismoFvg, Cas*Aupa, Officine Giovani e Orchestra giovanile filarmonici friulani, ha pensato a un programma musicale che verrà offerto al capoluogo friulano in questi ultimi giorni dell'anno.

I musicisti che si esibiranno nei luoghi scelti sono tutti giovani corregionali che si stanno distinguendo nel panorama musicale nazionale. Ma anche i luoghi scelti per l’iniziativa sono rappresentativi di una forte attenzione verso le giovani generazioni, come nel primo appuntamento del 16 dicembre che, come ricordato, si svolgerà alle rinnovate Officine Giovani gestite dall’associazione Circolo Cas*Aupa insieme a Get Up e con il sostegno del comune di Udine.

Per informazioni: biglietteria@simularte.it o 0432-1482124.