Gli Stadio sul palco del Perla

Eleganza, talento e professionalità – queste le cifre di stilistiche che distinguono gli Stadio, storico gruppo italiano dalla sensibilità pop-rock. La band, che dopo anni di lunga carriera continua ad appassionare i fan con la propria musica, sarà protagonista di un’imperdibile serata nella magica cornice di Nova Gorica. Venerdì 21febbraio, alle 22, gli Stadio faranno infatti tappa sul palcoscenico del Perla Resort & Entertainment per ripercorrere i più grandi successi raccolti nell’album antologico Stadio Mobile Live, uno dei più venduti e amati dal pubblico.

Il gruppo, che si esibirà in una delle più note location d’intrattenimento della Slovenia, inizia a far parlare di sé negli anni Settanta diventando la band di accompagnamento di Lucio Dalla. Dopo una pluriennale collaborazione con il grande artista, gli Stadio esordiscono con alcuni brani originali destinati a segnare la storia della musica italiana. Alcune delle melodie siglate dal gruppo verranno poi inserite tra le colonne sonore del film “Borotalco” di Carlo Verdone, andando ad arricchire una carriera pervasa da successi intramontabili come “Sorprendimi” e “Acqua e Sapone”. Grazie all’abile penna e al raffinato gusto musicale, nel 2016 passano alla storia aggiudicandosi il titolo di campioni alla 66esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Un giorno mi dirai”, brano vincitore anche del Leone d’Oro e di alcuni premi come miglior musica e quello assegnato dalla Sala Stampa.

Melodie intense e affascinanti, testi densi di significato in grado di sfiorare i cuori di generazioni grazie ad una penna unica ed originale. Quella di venerdì 21 febbraio si prospetta come un’emozionante serata all’insegna dei ricordi e dell’amore per la musica.