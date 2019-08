Gorizia accoglie il 49° Festival Mondiale del Folklore

Si alza il sipario sulla 49^ edizione del Festival Mondiale del Folklore. Dopo il primo piccolo assaggio di oggi in via Garibaldi con l’esibizione del gruppo “Trim The Velvet” dell’Irlanda del Nord, domani sera Gorizia darà il benvenuto al folklore internazionale con l’inaugurazione in piazza Cesare Battisti. Ad aprire la serata alle 20.30 il concerto dell’Associazione Casa delle Arti del Maestro Claudio Pio Liviero. Anna Apollonio e Valentina Russo ai violini, Chiara Antonutti alla viola, Francesca Favore al violoncello e Marco Di Lena alla chitarra allieteranno la serata sulle note di Vivaldi e Boccherini. Alle ore 21.00, dopo il saluto delle autorità, l’accensione del tripode dell'amicizia darà il via alla sorprendente edizione 2019.



Ad esibirsi per primi sul palco di piazza Battisti i danzerini del gruppo Santa Gorizia. A seguire potremo ammirare: Spandan Sanskrutik Trust dall’INDIA, Te Toa Vii Fenua dalle ISOLE MARCHESI (Polinesia Francese), Umuzi Wenkosi Zulu Folklore Dance Ensemble dal SUDAFRICA, Compañía Folklórica Camagua da CUBA.



Ritmo e colore in centro città già nel tardo pomeriggio di domani con gli spettacoli itineranti. Ai Giardini Pubblici dalle ore 18.30 potremo ballare e lasciarci coinvolgere dalla musica del gruppo italiano “Città di Matelica” dalle Marche.



Prende forma anche la sinergia con le diverse realtà presenti sul territorio. In occasione dei festeggiamenti per il 90° anno di attività del gruppo folkloristico Michele Grion di Capriva del Friuli, domani dalle 21.00 i gruppi di PERÙ e KAMCHATKA balleranno nel centro civico del paese (in caso maltempo nella sala parrocchiale) per un’anteprima del Festival Mondiale del Folklore. “Collaborazione e sinergia sono strumenti indispensabili per crescere e garantire eventi di qualità”, ha spiegato il presidente di Etnos Stefano Minniti, alla guida del Festival dal 2015.



Il folklore significa anche impegno sociale. Un appuntamento fisso, infatti, è rappresentato dalle esibizioni nelle case di riposo ed in alcune sedi di associazioni di volontariato. Domani a partire dalle ore 16 il gruppo “Trim The Velvet” dell’Irlanda del Nord danzerà per gli amici dell’Associazione Cuore Amico nella sede di via Cipriani a Gorizia.



Dal 19 agosto, inoltre, è attivo il “Punto Informazioni” nel foyer del teatro Verdi che ospita anche la mostra “Bambole dal mondo”. All’interno è presente anche uno spazio di proiezione con i video delle passate edizioni del Festival. Dal 20 agosto, inoltre, al bar "La Cicchetteria" di via Petrarca, è possibile ammirare la personale di fotografia “Folklore 2018” curata da Angelo Damiano.