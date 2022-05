Gorizia, annullato il concerto del pianista russo Bessonov

A causa della gravità della situazione in Russia, è stata confermata l’impossibilità da parte del maestro Ivan Bessonov di esibirsi in concerto al Teatro Verdi di Gorizia.

Le attività di rimborso si svolgeranno nelle giornate di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 maggio, rivolgendosi alla biglietteria di via Garibaldi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per richiedere il rimborso è sufficiente presentarsi in biglietteria, nelle giornate e negli orari sopraindicati, muniti di biglietto/abbonamento, che dovrà essere riconsegnato. Senza il biglietto/abbonamento non si potrà procedere al rimborso.

L'appuntamento con Bessonov, atteso al Teatro Verdi venerdì 1 aprile nell’ambito del cartellone di Musica e balletto, era stato inizialmente sospeso.