Gorizia, attesa per il Capodanno in piazza Vittoria

Dopo due anni di restrizioni causa pandemia, Gorizia può tornare a festeggiare il Capodanno in piazza Vittoria. Musica dal vivo, balli, divertimento e lo spettacolo pirotecnico saranno gli ingredienti principali della festa che rappresenta uno dei momenti sicuramente più attesi del Dicembre Goriziano. Tra girandole, cascate e fontane i fuochi d’artificio saranno rigorosamente a misura di animali, in quanto saranno a basso impatto acustico ma comunque affascinanti.

A far ballare e cantare coloro che affolleranno il cuore del centro storico cittadino per congedarsi dal 2022 sarà Radio Company, con uno spettacolo dal vivo che inizierà alle 22 e proseguirà fino alle 2 del mattino. Sul palco nello show Wonder Company saliranno Igor Pezzi e dj Julio Montana, che animeranno la nottata insieme alla live band Vertical Smile. Gorizia sarà accomunata ad altre otto località tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, visto che il veglione in piazza è stato affidato a Radio Company anche a Trieste, Lignano Sabbiadoro, Padova, Sottomarina di Chioggia, Caorle, Treviso, Conegliano e Mirano.

Immancabili i fuochi d’artificio, che saranno “sparati” nel cielo dal colle del Castello. A occuparsene sarà la ditta di Padova Mess Fireworks, operante nel settore da oltre vent’anni. Uno spettacolo che renderà il Capodanno ancora più indimenticabile, per una durata complessiva di 15 minuti. Si tratterà di botti a basso impatto acustico, quindi rispettosi perché non spaventeranno cani, gatti e altri animali.

Ad accompagnare il conto alla rovescia di mezzanotte, sarà come tradizione il sindaco, Rodolfo Ziberna, affiancato dagli assessori della giunta comunale. “Finalmente dopo due anni decisamente complicati perché caratterizzati dalle limitazioni sanitarie per la pandemia, potremo festeggiare in piazza Vittoria, cantando e ballando, l’arrivo del nuovo anno. Una festa senza dubbio attesa e che si preannuncia fantastica, assolutamente da non perdere”, commenta l’assessore comunale al Turismo e agli eventi Luca Cagliari.

Anche sabato 31, così come domenica 1 gennaio, in piazza Vittoria sarà operativa dalle 10 del mattino con orario continuato la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sta riscuotendo un grandissimo successo.